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日石垣市擬將釣魚台更名 林姿妙怒揚言「登島」掛門牌護主權

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，引起宜蘭人不滿，今宜蘭縣議會民進黨、國民黨團以及縣長林姿妙難得同台，高聲捍衛主權。（記者張議晨攝）

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，引起宜蘭人不滿，今宜蘭縣議會民進黨、國民黨團以及縣長林姿妙難得同台，高聲捍衛主權。（記者張議晨攝）

2020-06-08 12:00:20

［記者張議晨／宜蘭報導］日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，此舉引發宜蘭縣議會不滿，今議會不分藍綠黨團疾呼「捍衛主權」，甚至揚言登島宣示，縣議員蔡文益提案將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，反擊石垣市議會。縣長林姿妙到場聲援時，還揚言「登島」捍衛主權，在場藍綠議員拍手叫好「釣魚台是我們的！」

位於台灣東北方海域的釣魚台列嶼，依照地籍資料土地隸屬於頭城鎮大溪里，土地所有權人為中華民國政府，也是宜蘭縣重要漁場。

石垣市議會預計明天提交議案，將所轄的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）行政區域住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引起宜蘭人不滿。

今上午縣議會國民黨、民進黨團難得合體，不分藍綠高呼「捍衛主權」，認為釣魚台隸屬於宜蘭頭城，是我國領土不可分割的一部分，日方不應片面改變現狀。

頭城籍國民黨縣議員蔡文益，同時也在縣議會提案，將釣魚台行政區域名稱，改名為「頭城釣魚台」，提案也獲得全體議員連署，若提案順利通過，將由縣府參酌，行文內政部完成「正名」。

縣長林姿妙上午到場聲援藍綠議員捍衛主權行動，林姿妙說，釣魚台是中華民國領土，也是宜蘭頭城轄區，藍綠應該團結合作捍衛國土，她也希望總統能為台灣發聲，捍衛我國主權。

至於如何用「行動」宣示，林姿妙強調，她不排除登島掛上門牌，如果議會意見整合成功，「我們隨時都能出發」。

民進黨團總召陳俊宇指出，釣魚台一直都是台灣領土，但日本一直用其他手段改變釣魚台現狀，他呼籲日本政府應該尊重歷史，尊重台灣人。

至於是否跟國民黨一起登島，陳俊宇強調，只要縣府主張要登島「掛門牌」，民進黨議員絕對不會缺席。

頭城國民黨縣議員蔡文益在縣議會提案，將釣魚台正名為「頭城釣魚台」（記者張議晨攝）

頭城國民黨縣議員蔡文益在縣議會提案，將釣魚台正名為「頭城釣魚台」（記者張議晨攝）

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，引起宜蘭人不滿，今宜蘭縣議會民進黨、國民黨團以及縣長林姿妙難得同台，高聲捍衛主權。（讀者李忠衛提供）

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台更名為登野城尖閣，引起宜蘭人不滿，今宜蘭縣議會民進黨、國民黨團以及縣長林姿妙難得同台，高聲捍衛主權。（讀者李忠衛提供）

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