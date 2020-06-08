加拿大與台灣完成有機相互承認 將促進有機產品貿易

台灣與加拿大完成有機同等性相互承認，我國有機農產品將可貼用加拿大有機標章外銷至該國市場。圖為該標章。（取自加拿大駐台北貿易辦事處臉書）

2020-06-08 11:39:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）今天表示，加拿大與台灣順利完成有機同等性相互承認諮商作業，自5月30日起生效，將能促進加台有機產品交流。我國有機農產品將可貼用加拿大有機標章外銷至該國市場，產品範圍並擴及至水產動物產品，是目前唯一涉及水產動物產品之有機同等性協議。

加拿大是台灣有機農產品第二大來源國，2019年輸銷台灣1430公噸，僅次於美國。

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CTOT今天透過官方臉書公布，加拿大和台灣完成有機同等性相互承認諮商作業。CTOT表示，雖然受到疫情影響諮商進度，但加拿大和台灣最終順利達成共識，分別由加拿大食品檢驗署國際處處長Lyzette Lamondin和台灣農糧署署長胡忠一，於5月27日以相互致函方式確認台加雙邊有機同等性，並自5月30日起生效。

CTOT表示，這項協議生效後，加拿大有機農產品將可維持出口到台灣，促進加台有機產品貿易交流。

根據農委會資料，過去因我國未獲其他國家承認有機同等性，而無法以有機名義外銷，近年推動下目前已有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大和美國等與我國達成雙邊有機同等性協議，農委會將持續推動國產有機農產品海外行銷。

農委會並指出，我國樂見與加拿大達成有機同等性相互承認，讓雙方有機貿易持續維持。於協議實質內容上，我國有機農產品將可貼用加拿大有機標章外銷至該國市場，產品範圍由既有農糧產品、畜產品與水產植物，擴及至水產動物產品，是目前唯一涉及水產動物產品之有機同等性協議。

農委會並表示，此外，雙方主管機關將於每年度4月底相互提交有機產品輸出統計、有機認驗證監督管理作為等年度報告，必要時可成立技術工作小組解決有機貿易遭遇問題，建立溝通協調機制，穩固台加有機貿易合作。

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