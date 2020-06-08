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陸淑美帶領國民黨團弔唁許崑源 批民進黨撕裂民心

高市議長許崑源靈堂今開放各界弔唁，國民黨議會黨團由副議長陸淑美帶領到場致哀，她表示，許議長犧牲自己的生命，希望能夠換回社會的良知，批評民進黨撕裂民心，造成社會動盪不安，表達最嚴厲的譴責。（記者陳文嬋攝）

高市議長許崑源靈堂今開放各界弔唁，國民黨議會黨團由副議長陸淑美帶領到場致哀，她表示，許議長犧牲自己的生命，希望能夠換回社會的良知，批評民進黨撕裂民心，造成社會動盪不安，表達最嚴厲的譴責。（記者陳文嬋攝）

2020-06-08 11:23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市議長許崑源靈堂今開放各界弔唁，國民黨議會黨團由副議長陸淑美帶領到場致哀，她表示，許議長犧牲自己的生命，希望能夠換回社會的良知，批評民進黨撕裂民心，造成社會動盪不安，表達最嚴厲的譴責。

高雄市議長許崑源不幸辭世，靈堂設置於市立殯儀館景行廳，今天上午10時開放各界弔唁，議會籌組治喪委員會，由副議長陸淑美擔任召集人，全力協助家屬處理相關後事。

陸淑美表示，許議長在6月6日走完精彩燦爛的人生，卻也讓6月6日成為我們最悲傷的一天，高雄從此失去了一位以市民為先、以地方為念，堅守為民服務崗位長達26年的民意代表，而議會則失去了大家長，感到非常的哀慟。

她說，議會正積極籌備治喪委員會，協助遺屬辦理治喪事宜，她誠懇呼籲要向許議長追思致意的各界長官、前輩和親朋好友，請直接到第一市立殯儀館的景行廳來緬懷許議長，懇請大家暫時不要到喪宅，讓家屬保有寧靜追思的空間。

陸淑美指出，許議長突然的離開，讓各界非常震驚；但熟悉議長的好朋友都知道，他是重情重義、是非分明的人，無論問政或主持議事，向來「只問是非、不問藍綠」。但他在離世前，曾在FB留下一段影音，他說台灣社會因特定政黨激化，已經沒有是非正義了。

陸淑美說，高雄本來是個善良純樸的城市，卻在政黨故意的操弄動員下，造成社會強大的對立與仇恨，許議長感到痛心疾首，甚至付出自己的生命，希望能夠喚回社會的良知。

她批評民進黨撕裂民心，造成社會動盪不安的做法，表達最嚴厲的譴責，希望大家在懷念許議長為高雄付出與貢獻的同時，也要深思許議長憂慮所在，大家一起努力，讓高雄變得更好。

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