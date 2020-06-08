斥蔡英文不約束網軍抹黑許崑源 江啟臣：人死了還要黑嗎？

國民黨8日舉行擴大主管會報，由國民黨主席江啟臣主持。（記者方賓照攝）

2020-06-08 11:01:54

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭高票罷免，同日高雄市議長許崑源也墜樓身亡，國民黨主席江啟臣今怒批身兼民進黨主席的蔡英文總統，不約束自己黨內同志和網路側翼持續抹黑打壓許崑源，沒有人性，國民黨必須把哀傷化為前進動力，團結一心，對國民黨落井下石的同志「離開也好」。

韓國瑜罷免案讓國民黨在高雄面臨重大挫敗，江啟臣今主持擴大主管會報，會議一開始就為許崑源默哀1分鐘，江也並特別發表談話，江啟臣指出，6月6日國民黨遭遇兩次重大挫折，包含韓國瑜遭罷免及許崑源的輕生，大家都跟他一樣心中充滿不捨、憂慮、憤怒。

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江啟臣表示，許崑源的離開讓親朋好友、支持者非常難過，但第一時間卻看到民進黨的議員用嘲弄的心態談許的離世，他昨天還看到在網路上躲在鍵盤後的假帳號或網軍，用卑鄙的文字及缺乏同理心的態度，污衊的訊息，還在繼續抹黑嘲弄這件不幸的事情。

江啟臣質問：「這些假新聞、假帳號，民進黨政府要不要查？」他嚴正呼籲蔡英文約束自己的參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性，「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？要這樣教育我們的下一代嗎？」蔡英文貴為中華民國總統，請拿出高度，高雄市議長的離世跟驟逝，不但沒有表達任何哀悼，還任由參政同志、任由網軍側翼抹黑打壓，「妳到底要什麼？」

江啟臣強調，國民黨必須把哀傷化為前進的動力，沒有躊躇等待的時間，如果繼續懷憂喪志，只有悲憤情緒而缺乏謹慎的思考和運作，只會親痛仇快，更讓國民黨分崩離析，接下來面臨高雄市議長改選及市長補選，沒有退卻的空間，不能讓對手把勝利視為理所當然，國民黨上下一定要齊心改革，他作為黨主席，一定會堅強面對這些包袱，勇敢挑起責任。

「這時間不是去談誰要離開」江啟臣批評，在這時候對國民黨落井下石的同志「離開也好」。接下來改革委員會會端出改革建議，他也會仔細參採，也希望中常會思考黨的未來，務實參考改革建議，讓社會大眾能看到國民黨的決心。

江啟臣也提到，面對高雄市議長補選，他昨天已與許崑源夫人見面並請益，他也請黨秘書長、高雄市黨部主委儘速和所有黨籍議員溝通討論，待人選確定後，務必確保黨籍議員還有對國民黨友善的非黨籍議員，尋找合作管道共同支持。

對於高雄市長補選，江啟臣說，他昨天在高雄已跟韓國瑜見面磋商、聽取意見，國民黨緊急召開內部主管談話會，會持續鎖定適合人選，面對新變局，要有更多層次的思考跟評估，會用更開放彈性的方式討論所有可能跟整體布局，這次市長補選會是國民黨繼續關懷經營高雄的重要支點，一定做好萬全準備。

國民黨主席江啟臣率與會主管為驟逝的高市議長許崑源默哀。（記者方賓照攝）

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