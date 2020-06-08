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想不到以這麽奇妙方式結束公務生涯 高市工務局長的一封信

高市工務局長吳明昌發出給工務同仁的一封信。（記者王榮祥翻攝）

高市工務局長吳明昌發出給工務同仁的一封信。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-08 09:48:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局長吳明昌昨深夜透過臉書PO出「給工務局同仁的一封信」!強調不管選舉結果如何，一年5個月的日子、大家任勞任怨堅守崗位為市民提供最好的服務，身為局長的他，以這個團隊感到光榮、感到驕傲！

吳明昌指出，經歷這場選舉洗禮，尊重高雄市民的決定，但不容抹滅的，是工務團隊在這段時間的努力成果，深受到各界的支持及肯定。

他強調，工務團隊在大家的努力下，工程建設及簡政便民上都交出一張亮麗的成績單！更重要的是讓工務局成為市府表現最亮眼的團隊，重新擦亮工務局這塊金字招牌。

他說，擔任公務員41年（68-109）也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式，結束公務生涯，工作期間如有對不起大家的地方請多包涵。

吳明昌再次感謝黄副局長、吳副局長、陳總工程司、郭主任秘書、養工處林處長、新工處楊處長、建管處江處長、違建隊蔡大隊長、企劃處林廖代理處長、道挖中心林主任、秘書室施主任、人事室謝主任、會計室胡主任、資訉室李主任、政風室蔡代理主任等主管及所屬同仁，以及局長室（法秘）所有同仁、總工程司室、議會聯絡員、雄工夫團隊、已離職曾共事的同仁等，謝謝大家給我的恊助與配合!

他也祝大家業務順利，並提醒身體要顧好!

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