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罷韓通過》韓粉揚言重啟「罷捷」！黃捷回應了

高雄市議員黃捷（見圖）面對「罷捷」表示遺憾，但不會反對市民行使公民權，反而認為是一個試煉。（資料照）

高雄市議員黃捷（見圖）面對「罷捷」表示遺憾，但不會反對市民行使公民權，反而認為是一個試煉。（資料照）

2020-06-07 23:24:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案昨（6）日獲得93萬9090票同意，幾乎停擺的「罷捷」團體受到刺激，稱要重新啟動連署，高雄市議員黃捷因此再度成為箭靶。黃捷今（7）日對此表示遺憾，但不會反對市民行使公民權，反而認為是一個試煉，「如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是我問政失職、阻礙鳳山發展，我一定不會戀棧」。

黃捷發臉書寫道，罷韓過後，以為終於能喘息鬆口氣，但看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，真的很遺憾。

黃捷提到，有名嘴、網紅甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，「第一個就點名我」，但這樣的揚言攻擊、威脅或是罷免，「既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實」。

黃捷強調，她當然不反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為她問政失職、阻礙鳳山發展，「我一定不會戀棧」，在此之前的每一天，她都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。

黃捷呼籲大家平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立！至於很多人擔心黃捷的人身安全，黃捷感謝大家的關心，除了小心安全也已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。

黃捷表示，高雄接下來還有很多未竟之業需要大家一起努力，「比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景」，懇切地盼望高雄市民能儘快回歸平靜正常的生活。

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