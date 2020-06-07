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台海軍情》「勇鷹」高教機首飛在即 中國推「海山鷹」強化航艦戰力

中共海山鷹高教機改良版試飛成功，未來可能成航艦訓練機種。右上圖為「山鷹」高教機。（擷取自國防院報告）

中共海山鷹高教機改良版試飛成功，未來可能成航艦訓練機種。右上圖為「山鷹」高教機。（擷取自國防院報告）

2020-06-07 14:35:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國「勇鷹」高教機將在端午節前後首飛，未來也將具備「平戰轉換」功能。另一方面，中國解放軍正發展新一代高教機，我國國防部智庫「國防安全研究院」近期發布雙週報指出，中國改良版「海山鷹」教練機近期試飛成功，將提供中共海軍國產「003型」航艦使用，隨著中國2030年將有4艘航艦服役，艦載教練機將可加快其飛行員培訓速度。

「國防安全研究院」近期發布「解放軍空軍教練機發展」，中航貴飛有限責任公司今年5月12日宣布，改良版「海山鷹」（教-9G）教練機試飛成功，將提供中國海軍第2艘自製航艦「003型」使用。而中國從1958年研製「初教-6」初教機後，隨後研發「教-8」、「教-9」（又稱山鷹）、「教-10」（又稱雄鷹）等教練機，其中後二者可望提升中國艦載機飛行員培養速度。

這份報告指出，中國航艦艦載機的配套教練機，是改型「教-9G」，這款教練機可完成陸基型滑躍起飛、模擬着艦，藉此節約共軍艦載戰機「殲-15」的飛行時間並提升飛行員培訓效益。

不過，報告指出，在研改之前，中國「教-9G」礙於結構問題，難以承受阻攔著艦時產生的巨大縱向拉力，無法在艦上降落，因此未能成為艦載教練機，因此，中國研改版「海山鷹」教練機試飛成功，未來可能和「教-10」教練機，一同納入艦載教練機可能選項，藉此在中共2030年擁有4艘航艦之時，加快飛行員培訓速度。

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