為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜與家人團聚 李佳芬秘書走車道外出躲媒體

韓國瑜在大樓租屋處與妻女團聚。（記者洪定宏攝）

韓國瑜在大樓租屋處與妻女團聚。（記者洪定宏攝）

2020-06-07 13:27:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被罷免第2天，無公開行程，留在左營區租屋處，與妻子李佳芬﹑女兒韓冰團聚，截至下午約1點，仍無外出跡象。

不過，大約中午左右，李佳芬的女秘書，被媒體目擊從地下停車場，走上路面，往百公尺外超商急行，媒體追過去，已不見人影，且1個小時後，未見回到大樓。

據傳，李佳芬與許崑源夫人交情甚篤，可能會抽空前去探望。

雖然有自稱跟韓國瑜熟識的住戶聲稱，韓國瑜今天不會外出，但多家媒體遲遲不願離去。

李佳芬秘書為躲媒體，從地下停車場外出。（記者洪定宏攝）

李佳芬秘書為躲媒體，從地下停車場外出。（記者洪定宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓通過》吳晟感慨：友韓議員連串羞辱吳音寧 成功營造「賣菜郎」
2020-06-07 13:12

罷韓通過》吳晟感慨：友韓議員連串羞辱吳音寧 成功營造「賣菜郎」
罷韓通過》留點時間給韓國瑜 新北藍委：現階段靜觀其變
2020-06-07 12:57

罷韓通過》留點時間給韓國瑜 新北藍委：現階段靜觀其變
超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千

超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千
NHK回顧韓國瑜從崛起到被罷免 日網友嘆：也想除去日本親中派
2020-06-07 12:22

NHK回顧韓國瑜從崛起到被罷免 日網友嘆：也想除去日本親中派
韓遭93萬市民罷免 蔡詩萍：不到2年就把自己玩完
2020-06-07 10:31

韓遭93萬市民罷免 蔡詩萍：不到2年就把自己玩完
月薪理財術

月薪理財術
罷韓通過》台學者接受《BBC》專訪 指韓致命點為「親中標籤」
2020-06-07 07:32

罷韓通過》台學者接受《BBC》專訪 指韓致命點為「親中標籤」
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票數超驚人 影片

2020-06-07 09:00

說好不見片》韓國瑜告別高雄！回顧原汁原味經典金句 影片

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播