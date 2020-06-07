韓國瑜與家人團聚 李佳芬秘書走車道外出躲媒體

韓國瑜在大樓租屋處與妻女團聚。（記者洪定宏攝）

2020-06-07 13:27:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被罷免第2天，無公開行程，留在左營區租屋處，與妻子李佳芬﹑女兒韓冰團聚，截至下午約1點，仍無外出跡象。

不過，大約中午左右，李佳芬的女秘書，被媒體目擊從地下停車場，走上路面，往百公尺外超商急行，媒體追過去，已不見人影，且1個小時後，未見回到大樓。

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據傳，李佳芬與許崑源夫人交情甚篤，可能會抽空前去探望。

雖然有自稱跟韓國瑜熟識的住戶聲稱，韓國瑜今天不會外出，但多家媒體遲遲不願離去。

李佳芬秘書為躲媒體，從地下停車場外出。（記者洪定宏攝）

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