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罷韓成功將促進美台軍事交流？外交部駁斥：與事實不符

日媒報導罷韓提及美國軍艦停靠高雄的可能性。圖為拉法葉康定艦與高雄港。（資料照）

日媒報導罷韓提及美國軍艦停靠高雄的可能性。圖為拉法葉康定艦與高雄港。（資料照）

2020-06-07 12:48:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以逾93萬票過關，日媒《產經》今報導罷韓成功將有助於美台軍事交流，例一度熱議的美國軍艦停泊高雄話題。外交部今駁斥相關報導指出，罷免投票展現我國民主成熟一面，與軍事或對外關係無關，此說法與事實不符。

《產經新聞》今報導引述不具名民進黨人士指出，韓國瑜罷免案通過將有助於促進美國和台灣之間的軍事交流。高雄有著東亞首屈一指的海軍港口，而美國軍艦停泊的構想至少從3年多前就已浮上檯面，但因中國的強烈反彈和韓國瑜的消極以對而不了了之。

外交部今針對該篇報導發布新聞回應駁斥。外交部表示，這次高雄市民投票，是針對高雄市長的罷免活動，這是台灣民主的一部份，過程和平，充分展現我國成熟民主的一面。

外交部強調，這次罷免投票的對象是地方政府層級，與軍事或對外關係無關，也不會影響中央政府的政策。有關報導引述部份人士說法，與事實不符。

美國參議院軍事委員會及眾議院2017年時就曾通過相關決議，要求國務院評估美國軍艦停靠台灣的可能性以及台灣海軍停靠夏威夷及關島和其他適合地點的可行性。2018年美國海軍科學研究船湯瑪斯號（T-AGOR-23）現身高雄港，也引發外界聯想台美軍事合作升級。

2019年中國政府暫停美軍艦機赴港休整後，美國政壇再次掀起將台灣納入海軍補給據點的相關討論。而在最新的「2020財年國防授權法」中，國會意見要求國防部考慮與台灣在演習及軍艦停靠等選項適度合作。

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