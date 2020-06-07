高市議長許崑源墜樓亡 侯友宜：震驚、不捨

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新北市長侯友宜。（記者陳心瑜攝）
〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨高雄市議長許崑源於高雄市長韓國瑜確定被罷免後，昨晚自住處17樓墜樓身亡，新北市長侯友宜今天早上出席市政行程，受訪回應，昨天晚上從電視上看到這個消息，令人震驚，更令人不捨跟難過。
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