滯留波蘭116名國人 清晨搭波蘭航空包機直飛返抵桃園機場

今日清晨波蘭航空公司包機載運116名滯留波蘭的國人返抵桃園機場。（記者姚介修攝）

2020-06-07 10:59:33

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今日清晨波蘭航空公司包機載運116名滯留波蘭的國人返抵桃園機場，許多旅客都身著防護衣，戴口罩及護目鏡，在下機後進行疾管署檢疫相關程序，在所有手續結束後，全部搭乘檢疫遊覽車送往北部檢疫所集中檢疫14天。

清晨這架包機是由波蘭航空公司調派波音787-8型客機飛航，從波蘭首都華沙起飛後，直接飛往桃園機場，於7日清晨6時24分降落，據了解，原本包機有117名滯留波蘭的國人登記搭機，最後1名乘客因故未能登機，最後共載運116名旅客，其中國人114人，外籍旅客2人，組員15人，入境人數為131人，這次返國國人大部分都是波蘭就讀醫學院的學生。

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台灣與波蘭兩國有航線來往，並未直接空中交通聯繫，4月23日也曾有波蘭航空包機來台載運在台灣採購的10噸防疫物資返回波蘭。

疾病管制署昨將臨時檢疫站設置在7日C5內候機室，檢疫官在現場審核旅客提出的健康聲明暨集中檢疫通知書內容，審核通過的旅客10人一批，由桃園機場公司保全人員引導通關。

由於其中有4名旅客申報過去兩周出現呼吸道症狀，包括流鼻水、鼻塞、咳嗽等，但沒有人發燒，疾管署也立即安排這他們在桃園機場的採檢站採檢檢驗，所有下機旅客通過之處，則由信實清潔公司跟隨旅客的腳步，全程噴藥消毒。

李姓學生表示，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，學校自3月中旬起就以線上教學為主，目前波蘭疫情仍屬於嚴峻階段，評估要等到6月中旬以後，波蘭政府才會考慮要不要開放邊境。

他也指出，以往前往波蘭，大多搭乘其他航空公司的班機經由杜拜轉機，這次以包機方式直接返台，省掉轉機過程，不過航線要繞道，飛行了13小時回到台灣，回家的感覺真好。

安排波蘭包機的林姓業者表示，他平常負責留學生海外就學服務，新冠肺炎疫情爆發，接到許多家長的反映，希望能協調安排包機接回滯留波蘭的學生，經過1個多月時間才促成包機的成行，除了今天的班機外，未來還有3架次的波蘭航空包機會搭載台灣同胞返台。

一名林姓業者指出，開啟包機作業非常不容易，包括航班費用，航空公司也要取得飛行所經過國家的航權，在無法通過中國大陸領空的狀況下，飛行時間多了2至3個小時，不過，在各單位的支持與努力之下，終於讓台灣人從華沙機場搭機直接飛回台灣，是1件非常幸福的事。

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許多旅客都身著防護衣，戴口罩及護目鏡，在下機後進行疾管署檢疫相關程序，在所有手續結束後，全部搭乘檢疫遊覽車送往北部檢疫所集中檢疫14天，其中有4人因在當地有症狀，直接在機場臨時檢驗站採檢。（記者姚介修攝）

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