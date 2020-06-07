NHK回顧韓國瑜從崛起到被罷免 日網友嘆：也想除去日本親中派

圖為韓國瑜在市長罷免投票開票後致詞畫面。（資料照）

2020-06-07 12:22:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以逾93萬張同意票高票通過，使韓國瑜成為台灣憲政史上首位被罷免的縣市首長，此事不僅全國關注，也成多國媒體關注焦點；對此，日本放送協會（NHK）跟進報導，以「台灣 高雄市長罷免案通過（台湾 高雄市長のリコール成立）」為題報導，除將韓國瑜「前國民黨總統候選人」頭銜入標，亦提及韓國瑜親中立場。對此，有日本網友表態希望日本也能成功除去親中派，並點名愛知縣知事大村秀章。

《NHK》報導提及，罷韓通過，對總統大選敗陣後力求再起的國民黨而言是一大打擊，且力道更勝敗選。報導概略介紹韓國瑜從崛起到被罷免的過程，指出，「對中國持融洽立場的國民黨員韓國瑜，在前年以親民語言等方式掀起旋風，贏得高雄市長選舉，隨後在1月總統大選以國民黨『公認後補』身分成為候選人」，但受香港反送中影響，反中意識抬頭，韓國瑜因此大幅落差敗給現任總統蔡英文。

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《NHK》指出，雖韓國瑜選後仍回歸高雄市長一職，但其「就任不久後便放棄市長職務、參選總統的行為，使市民團體決議提出市長罷免案申請，成案後在本月6日進行投票」，「開票結果，罷免案以同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票通過罷免門檻」。

報導分析，現任國民黨主席江啟臣於3月就任時，曾表態要除去外界「國民黨親中」印象，但與蔡政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）抗疫表現相比，國民黨支持率仍處低迷，罷韓通過，對該黨造成更進一步打擊。

對此，網友紛紛表達看法，有人恭喜高雄罷韓成功，也有台灣網友用日文分享韓國瑜突破的歷史紀錄，「1.罷免同意票比當選票數高」、「2.台灣首位被罷免市長」、「3.台灣唯一2度罷免成案的從政者」。有日本網友則批，韓國瑜「本來就是問題人物」，又拋下市長職務去選總統，「讓高雄市民的憤怒達到高點」，認為這次罷免成功，「證明了台灣真的是個民主國家」。

除此之外，也有日本網友留言，高雄市民成功罷免親中派市長「好厲害」，但不知近日被提罷免案的大村秀章未來是否能被罷免，雖然難度高，但「接下來就看愛知縣的了」，望愛知縣民能與高雄市民看齊。

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