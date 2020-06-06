罷韓通過》學者建議修法：別讓野心家把人民託負變跳板

韓國瑜罷免案同意票93萬，超過罷免門檻57萬，通過罷韓案，更超過市長得票數89萬票。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2020-06-06 22:40:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜罷免案今天通過，同意票超過93.9萬，比當選市長時得票89.2萬票還多，學者認為罷韓的正當性完全確立，讓韓國瑜「沒話講」，罷韓票數超過當選票等於「再選一次會落選」！但學者也分析，我國罷免門檻太低，易淪為暴民政治，罷免恐一再發生，撕裂社會、對台灣民主發展也有損害，建議修法要求市長任期應做滿，才能去轉換跑道，以法律限制，別讓「政治野心家」把人民託負的位子，變成跳板。

東海大學政治系副教授邱師儀指出，全世界有罷免制度的國家，罷免同意票僅1/4就通過，也因此產生罷免韓國瑜只要57萬4996票同意，就罷免成立，這樣來說「成功罷免門檻太低！」以韓國瑜當選市長時得數約89萬，57萬的門檻等於是「少數去否絕多數。」但現在同意韓罷免票數超過當選票，「韓沒話講、罷韓的正完全確立。」

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邱師儀強調肯定這次罷韓結果的正當性，罷韓票數超過韓當選票，再選一次會落選，而且罷韓票數超過陳其邁競選高市長的票數，如果有人名字叫「罷韓」，他會贏過「韓國瑜！」

但邱師儀也說，罷免制度一體適用，罷韓通過的高票數，並不能否認罷免制度門檻太低的問題，罷韓通過開了先例，也可能導致其他政府首長下台，導致完全違反民主原則，建議選罷法制度應該修改，藍綠都不該把門檻開太低，如果太低，會變暴民政治。

邱師儀表示，選舉是辦喜事，罷免雖不是辦喪事，但也不是辦喜事，因為這是「不喜歡一個人投票」。他說，選罷法這樣的制度，在韓國瑜會通過，那在其他地方也可能成功，韓粉也可能會報復，市議員、藍綠營也可能如法炮製。

邱師儀建議修法，規定市長（縣長）任期內，讓其做滿，才能去轉換跑，「用法律限制，讓政治野心家別把人民託負的位子，變成跳板！」他解釋，選舉尤其在單一選區，社會有一定程度的撕裂，在任何國家都一樣，因為好的制度下原本就有任期的保障，只要沒有沒有貪污舞弊違法，就去完成，但現今在選罷法門檻這麼低的情形下，有可能讓罷免的動作不停發生、不斷上演罷免選舉，造成社會兩邊高度動員，也對台灣民主發展有損害，這樣的修法是可行、可評估的方向。

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