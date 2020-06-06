罷韓通過》陳其邁：謙卑面對人民

行政院副院長陳其邁今天也投票行使公民權。（記者洪定宏攝）

2020-06-06 21:33:58

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免成功，市長面臨補選，行政院副院長陳其邁目前是民進黨投入市長補選呼聲最高的人選，陳其邁今晚評論這場投票結果說，「這是屬於高雄的時刻」，今天的結果，對於所有政治人物而言，都必須謹記在心，要謙卑面對人民，努力完成人民的託付，不然人民就會把權力收回。

陳其邁今晚在臉書發文，不過，對於是否投入市長補選，他在臉書並沒有立即表態，據悉，陳其邁目前正密切關注韓國瑜是否提出選舉無效訴訟，以卡住市長補選，鑑於仍有選舉變數，陳其邁因此沒有立即表態，不過，他未來可望回應眾多高雄市民的呼求，投入市長補選。

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陳其邁在臉書表示，今天，雖然一早是炎熱的天氣，午後又下起大雨，但高雄人的意志堅定，對自己的城市重新做出決定，展現民主的價值。

今天的結果，對於所有政治人物而言，都必須謹記在心，要謙卑面對人民，努力完成人民的託付，不然人民就會把權力收回。

他說，高雄人無懼過程中的各種困難與阻礙，仍然用手中的選票，表達對高雄未來發展的看法。即使有不同的意見，但投票之後我們仍會緊密的團結，為了我們的故鄉的進步一起努力。

陳其邁說：「就像今天的天氣一樣，雨過天晴了，又是陽光普照的一天！」

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