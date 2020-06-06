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經「舒琪大戰」...柯文哲今PO放閃照 特別標「佩琪很勇敢」

台北市長柯文哲今日在臉書上PO出和妻子陳佩琪於陽明山竹子湖拍照的對比放閃。（圖擷自柯文哲臉書）

台北市長柯文哲今日在臉書上PO出和妻子陳佩琪於陽明山竹子湖拍照的對比放閃。（圖擷自柯文哲臉書）

2020-06-06 15:05:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長夫人陳佩琪日前與議員簡舒培從「逆時中」議題延燒成「舒琪大戰」，市長柯文哲當時被問及看法時數度苦笑稱「怎麼敢離婚」，隨後便在臉書「珽琪」。今日柯文哲又在臉書上PO出和陳佩琪的「放閃照」，還在文末特別標註「佩琪很勇敢」、「佩琪很懂拍」。

柯文哲今日透過臉書貼出上個月與陳佩琪到陽明山竹子湖復育台灣水韭的活動照，並說看完滿園繡球花，回家時跟陳佩琪說，台灣的繡球花很美，「美到懷疑人生」。

柯文哲還說，陳佩琪到同個場景拍照回去給他看時，「我嚇一跳！怎麼同一個景拍起來可以差這麼多？再度懷疑人生中...」，文末還特別標註「#佩琪很勇敢」、「#佩琪還懂拍」，並希望民眾可以將竹子湖繡球花美景「通通拍起來」。

柯文哲還將兩人的照片擺在一起「放閃」，並說「拍得好是網美，拍不好變...」、「為什麼可以差這麼多...」。

先前陳佩琪和簡舒培2人槓上時，柯文哲便發文「珽琪」，強調自己不敢有管的念頭，是因認為怕太太這種觀念很迂腐，還反批議員把陳佩琪基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談，才是導火主因，接著更另闢尊重女權戰場，稱「每位女性都是獨立個體」、「尊重女性不要只是口號」。

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