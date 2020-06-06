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罷韓通過》北漂女趕高鐵 半小時奔波「熱血投票」網狂讚

女網友秀出自己的高鐵車票照。（讀者授權使用）

女網友秀出自己的高鐵車票照。（讀者授權使用）

2020-06-06 17:39:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案今日結果揭曉，同意票衝破57.5萬門檻，罷免案通過。今早一名女網友在臉書分享為了趕高鐵，不得不在半小時內衝到投票所投票並趕行程的故事，過程中受到各方人馬相助，讓她感受到十分熱血，女網友寫下這則故事之後，至今已經湧入7萬多名網友按讚，其他網友也留言表示「溫暖！」

女網友在臉書表示，今日上午8點半搭乘的客運才到站，但她9點還要趕去左營搭高鐵，為了完成投票並順利搭上高鐵，一下客運就直奔計程車，跟司機大哥說要去前金國小投票所；女網友表示，原本以為不可能，因為從客運站到前金國小至少要十分鐘，而前金國小到左營高鐵站最快也要20分鐘，本來對「趕上高鐵」無望的她，卻一路碰到貴人相助。

讓女網友意外的是，當她跳上計程車之後，司機大哥馬上問她「投票的時候要在外面等你嗎？」但女網友並未跟司機說她是要去投票；之後司機一路狂飆，只花了6分鐘就抵達投票所，還不顧校門前的警車直接迴轉，要女網友快跑進去裡面投票。

更讓女網友驚訝的是，因為她狼狽奔入投票所的樣子被選務人員注意到，她表明自己還要趕9點的高鐵，於是選務人員要她快點去排隊，而且本來在排隊的伯伯阿姨們見狀後，紛紛嚷嚷「讓她先讓她先！她趕時間我們不趕」、「對，讓她先」，於是她就在眾人禮讓下，只花30秒就完成投票程序。

而且在步出投票所之後，身邊的人都向她喊話「加油」、「注意安全」，女網友飛奔回計程車，司機大哥還向她說，一定會留時間讓她慢慢走去搭車，不用跑；最後，這名女網友表示，她只花了15分鐘就從前金國小抵達左營的高鐵站。

網友們見狀後，直呼「太感人了！」、「太猛了！」、「超棒的熱血行程，一輩子都會記得」、「人間自有真情在」、「超熱血的北漂美少女！」、「我的眼淚快掉下來了，感動到了！謝謝可愛的高雄人！」。

這篇貼文截至傍晚已湧入7.4萬多名網友按讚，超過1萬2000人分享，更有超過5400則留言。就在韓國瑜罷免案確定通過後，網友們也紛紛表示「幸好有高鐵，有善良的司機」、「罷免通過太好了，光復高雄成功了」、「多謝你一票，已成功罷免」、「你的來去匆匆並沒有白費」。

一名女網友在臉書上分享今日橫跨大半高雄的熱血投票故事。（圖擷自Google地圖）

一名女網友在臉書上分享今日橫跨大半高雄的熱血投票故事。（圖擷自Google地圖）

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