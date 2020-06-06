罷韓》投票結果今揭曉 陳其邁動向受矚目

高雄市長韓國瑜罷免投票今天舉行，罷韓案結果牽動行政院副院長陳其邁的下一步動向。（資料照）

2020-06-06 11:11:18

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免投票今天舉行，罷韓案結果牽動行政院副院長陳其邁的下一步動向。由於陳其邁目前被視為角逐高雄市長補選民進黨最熱門的人選，據悉，若罷韓案過關，韓國瑜接受選舉結果沒有提選舉無效訴訟，則陳其邁可望辭官參與市長補選，若罷韓案沒過關，則一切維持現狀，陳其邁將繼續擔任行政院副院長。

不過，目前變數不少，綠營內部正高度關切，若罷韓案過關，韓國瑜陣營是否提出選舉無效訴訟官司，若提出選舉訴訟，則將卡住市長補選，陳其邁與民進黨將如何因應，引發外界關注。

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若是提出選舉無效訴訟，屆時代理市長人選的指派，會具關鍵意義，一般認為，行政院若指派代理市長人選，這個人選不要介入民進黨派系之爭，而由於陳其邁被視為是代表民進黨出征的市長人選，因此應不會被指派為代理市長。

當初高雄市長選戰，陳其邁雖敗給韓國瑜，但1年多來陳其邁仍不忘對故鄉高雄的積極關懷與耕耘，不少人早已視陳其邁為代表民進黨光復高雄市長選戰的不二人選。

若今天開票結果，罷韓案過關，韓國瑜接受選舉結果，則陳其邁將會很快投入市長補選，民進黨也可望以徵召方式，提名他代表民進黨出征。對民進黨來說，較壞的情況是，罷韓案沒過關，一切回復到原狀。據了解，陳其邁目前以平常心看待今天的罷韓案。

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