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推薦民進黨下一個「打侯」？ 柯P：多一個擋子彈

台北市長柯文哲出席端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典，致詞並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

台北市長柯文哲出席端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典，致詞並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-06 10:58:54

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨天推薦民進黨「打韓」後下一個目標為新北市長侯友宜，柯今天上午參加端午龍舟祭江祈福大典，被問及怎麼看罷韓投票？他回應，投票前10天不可談論投票事，以免被罰50萬元，他一定不會講的。對於為何覺得下個目標是新北市長侯友宜，柯回答，當然不會說自己，說現在民調最高的侯，是開玩笑的話；但柯又說，「唉呦！多一個擋在前面、擋子彈」。

媒體追問「覺得自己是民進黨下一個目標」？柯文哲回說，「不會啦、不會啦！我一定要把侯友宜推到前面」。媒體又問「不擔心自己被清算、盯上」？柯回說，已經盯很久，又不是現在才盯，習慣了。

媒體問柯為何覺得被台北4分之1的人討厭？柯文哲表示，歷次民調、大數據分析就知道，台北市蠻有趣的，有堅強柯粉跟柯黑，大概有20至25％堅強柯粉，兩者也是很接近，蠻可怕的。

被問及會不會覺得罷免制度不合理，市民反對就要下台，變成惡性循環？柯文哲回應，在兩極對立下，目前「選罷法」遇到極端兩極對立，會造成結構不穩定，這的確是問題，事情過後大家要再檢討一遍。

媒體問是否擔心各地報復性罷免案？柯文哲說，有時候常常是，沒有發生之前大家不曉得，所以常常發生以後才知道制度哪裡要改一下。

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