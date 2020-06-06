柯文哲推薦打韓後下個目標「打侯」......侯友宜笑了

侯友宜表示，如果工作過程有任何指教批評，他都會盡力做好。（記者周湘芸攝）

2020-06-06 09:38:02

〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長柯文哲昨天推薦民進黨「打韓」後下一個目標為新北市長侯友宜。對此，侯今受訪先是大笑三聲，並表示，柯文哲就是愛開玩笑，但如果工作過程有任何指教批評，他都會盡力做好。

侯友宜表示，柯文哲常愛開開玩笑，大家都是好朋友，任何人對市政有一些看法，他一定會全力以赴，市政是現在最重要的工作。

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