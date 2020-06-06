罷韓》陳冠榮投票：不管結果如何 勝利屬於全體高雄人

李佾潔（左起）、陳冠榮及尹立表示，不管結果如何，勝利屬於全體高雄人。（記者黃旭磊攝）

2020-06-06 09:06:39

〔記者黃旭磊／高雄報導〕罷韓四君子陳冠榮、李佾潔、尹立今天（6日）上午到竹西里活動中心，陳冠榮率先投票，有感而發地表示，克服辛苦與阻礙，終於走完最後最後一哩路，不管結果如何，勝利是屬於全高雄市民，並呼籲選舉過後，年輕人主動釋出善意彌補世代對立裂縫。

高雄市區清晨陽光普照， 陳冠榮、李佾潔、尹立上午7點45分抵達投開票所，投票前依規定在30公尺外受訪，之後，李佾潔、尹立陪同陳冠榮上樓投票，現場人潮踴躍，動線略顯混亂，陳冠榮戴口罩量測額溫，領完選票後一度走錯動線，所幸仍順利投完。

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陳冠榮說，不管選舉結果如何，勝利屬於全體高雄人，呼籲大家一起迎接勝利，而這段過程造成很多對立、撕裂，各黨政治人物不會彌補家庭裂縫、時代對立，要靠自己面對彌補，有的年輕人對父母「已讀不回」，但父母最終都是愛小孩、跟小孩站在一起，請年輕人體諒父母，主動釋出善意，用親情去彌補選舉裂縫。

陳冠榮也說，疫情趨緩，投票後鼓勵民眾出門走走，台灣很多地方像墾丁、花東、澎湖都很美，增加各地消費。

記者詢問3人選後是否從政，陳冠榮說，接任高雄氣爆自救會長、罷韓領銜人都是機緣巧合，短期內先把醫師跟政大EMBA學業做好，像今天投票後要趕高鐵到台北報告，傍晚再回高雄看開票結果。

陳冠榮一度走錯投票動線。（記者黃旭磊攝）

陳冠榮投票前量測額溫。（記者黃旭磊攝）

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