考生注意！109年高考一、二級考試自9月26日起舉行 需用名額48人

2020-06-06 08:53:12

〔記者劉力仁／台北報導〕考生注意！109年公務人員高等考試一級暨二級考試，定於109年9月26日（星期六）至9月27日（星期日）舉行，這項考試在臺北及高雄等2考區舉行。其中，高等考試一級考試設電力工程等2類科，暫定需用名額2人；高等考試二級考試設一般行政（一般組）等22類科（組），暫定需用名額46人，合計暫定需用名額48人。

考選部表示，7月14日至23日受理報名，9月26日至27日舉行考試。高考一級類科包括：電力工程、原子能；高考二級類科包括：一般行政（一般組）、文化行政（一般組）（選試西班牙文）、文化行政（一般組）（選試俄文）、文化行政（一般組）（選試義大利文）、教育行政（一般組）、史料編纂、法制、漁業行政（一般組）、衛生行政（一般組）、食品衛生行政、農業技術、園藝、植物病蟲害防治、養殖技術、水產資源、水產利用、土木工程、都市計畫技術、交通技術、電力工程、電子工程、資訊處理。

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109年身心障礙人員特考 第2次增列需用名額22名

考試院也公告，109年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額22名。

考試院說明，這項考試原公告需用名額為82名，第1次增列需用名額44名，合計126名，日前銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額22名，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，合計148名。

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