罷韓最後一哩路！市民擠爆韓國瑜就職愛河畔 高喊「收回印信」

罷韓投票最後一哩路遊行，抵達愛河畔舞台時，罷韓四君子將象徵市長印信道具丟回給市民。（記者許麗娟攝）

2020-06-05 23:19:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕罷韓投票前的最後一夜，罷韓團體發起的「最後一哩路遊行」，自捷運美麗島站走向市長韓國瑜宣誓就職的愛河畔，要向韓國瑜收回市長印信，讓他的「就職之地」成為「解職之地」。

罷韓遊行晚上8點自捷運美麗島站出發，9點前即抵達愛河畔的民生路與河東路口，現場參與的民眾也相當熱情，一路高喊堅定投票。

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投票前的最後一夜，罷韓四君子陳冠榮、李醫師、張博洋、尹立分別上台感謝多日來所有志工與市民的參與，行動領銜人陳冠榮表示，1年前他們4位都是nobady（無名人士），今天能走到這裡不是他們多厲害，是每一個市民，還有Wecare高雄、台灣基進黨和公民割草行動大家的努力。

公民割草聯盟李醫師呼籲，要大家明天走出家門投下罷免票，明天過後，高雄不再對立，明天的高雄沒有欺騙、不再被背叛，明天沒有韓國瑜。

台灣基進黨主任張博洋指出，韓國瑜用所有的「韓式恐怖」來要大家不要去投票，但希望在場每一個人勇敢地告訴自己身邊的人，「我會去投票，站出來、不要怕，所有公民要打造一個沒有韓國瑜的高雄。」

Wecare高雄發起人尹立則唸了一篇罷韓宣言，他說，528天前的12月25日，韓國瑜在同一地方接下市長印信，這是韓國瑜的就職之地，他的市長權力是市民給的，當時韓國瑜引用余光中的詩「讓春天從高雄出發」，但他出發卻到了總統府，他利用高雄，高雄人就可以把權力收回來，從他的手上收回人民賦予的權力，這就是民主憲政，要讓他的「就職之地」，成為「解職之地」，4人並合力自舞台上拋下一顆大印信給舞台下的市民，高呼「這個城市的主人是高雄人，明天將透過罷免票，把市長印信交回給高雄！」

罷韓四君子最後也一一向罷韓特工、台灣基進黨志工、公民割草聯盟志工，以及參與遊行的所有立委、議員等鞠躬表達感謝，不少志工當場感動到流淚，最後4人再面向市民深深鞠躬，也為投票前一夜的最後一哩路畫下句點。

最後一哩路遊行隊伍抵達河愛河終點。（記者許麗娟攝）

現場民眾擠爆愛河畔。（記者許麗娟攝）

罷韓四君子拿出一顆大印信，要請市民把1年半前交給市長韓國瑜的印信收回。（記者許麗娟攝）

罷韓四君子在舞台上向罷韓特工等參與罷韓的團體和志工深深鞠躬。（記者許麗娟攝）

罷韓四君子和所有出席的立委、議員們向台下市民鞠躬，並呼籲勇敢出來投票。（記者許麗娟攝）

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