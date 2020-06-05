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韓國瑜今晚視察智能路燈 上百韓粉送暖

韓國瑜今晚視察路燈PFI專案。（記者葛祐豪攝）

韓國瑜今晚視察路燈PFI專案。（記者葛祐豪攝）

2020-06-05 22:39:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓投票前一晚，高雄市長韓國瑜今晚9點半特別安排市政行程，視察路燈PFI專案視察，頗有與罷韓團體互別苗頭的意味，上百名韓粉特別來替他加油，「市長加油」、「市長我愛你」聲音此起彼落。

由於罷韓團體今晚8點舉辦「反恐大遊行」從美麗島捷運站出發，行經中山、民生路，再經過河東路，豈料高市府昨晚提供第一版的市長行程，韓國瑜晚上8點將到民生、河東路口視察，可能與罷韓團體強碰。

市府則強調「行程安排疏忽」，昨晚緊急更改行程，視察內容不變，地點則改到愛河中游的愛河之心旁，與罷韓團體路線有一定距離，時間更延後到晚間9點半。

韓國瑜今晚抵達現場，上百名韓粉特地趕來送暖，現場不斷傳出「市長加油」、「市長我愛你」、「6月6日不投票」的聲音。

工務局表示，高雄市現有路燈總數約24萬餘盞，截至去年底，仍有半數約12萬餘盞高耗能的傳統路燈，有待汰換為LED路燈，今年參採PFI採購模式（民間融資參與公共建設），預計今年底前，能將高雄市路燈全面更換為LED路燈，每年能再節省1.08億元的電費。

韓國瑜致詞時，再度強調路平、燈亮、水溝通的政績，這7個字背後代表無窮無境的付出。

燈亮部分，韓國瑜表示，高雄市是用最落伍的方式，「60個人每天巡路燈，這像話嗎？」所以，李四川副市長和他討論，要全部換成LED路燈。今年年底，所有路燈只要一個APP就可以控制，只要故障，6個小時之內修復完畢。

韓國瑜說，這些工作都是良心工程，希望市府團隊繼續謹記市民的託付，全力投入服務，讓高雄成為更現代化城市。

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