坦然接受結果...罷韓投票前夕 韓發影片感謝市府團隊

韓國瑜表示：「我們這個團隊就是為服務而存在」。（記者葛祐豪翻攝）

2020-06-05 20:22:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓投票前一晚，高雄市長韓國瑜在臉書播放預錄短片，強調高市府團隊是最棒最棒的團隊，「高雄有你們真好」，他的臉書同時也發文，強調無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。

韓國瑜在預錄的5分半鐘影片說，他以政務官團隊為驕傲，他時常勉勵團隊，人生有這個緣份，幫市民打拼服務，是一個難得機會。「以人民為本，為官一任，造福一方，我們這個團隊就是為服務而存在」。

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韓國瑜接著細數三位副市長及多位局處長的優點，與任內的貢獻，他相信高雄市民，一定可以感受到過去這1年半，整個市府團隊的努力，展望未來，希望這個團隊可以繼續為高雄市民打拼。

影片最後，韓國瑜再度稱讚高市府團隊「你們是最棒最棒的團隊，高雄有你們真好」

韓國瑜的臉書也同時發文說：「仰不愧於天，俯不怍於民」，是高雄市政府團隊秉持的唯一信念，每一位同仁都是市府不可或缺的英雄，大家的努力集結在一起，讓這座城市逐漸蛻變，開始發光發亮。

韓國瑜也強調，謝謝高雄市民給我們機會為大家服務，也謝謝所有的局處首長、同仁幕僚，這一路以來的付出，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。

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