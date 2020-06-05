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罷韓明投票 柯文哲鬆口替韓國瑜打氣：加油啦！

議員質詢追問，有無要祝福韓國瑜順利續任？柯文哲說，「加油啦、加油啦，就盡力而為」。（記者叢昌瑾攝）

議員質詢追問，有無要祝福韓國瑜順利續任？柯文哲說，「加油啦、加油啦，就盡力而為」。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-05 20:20:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕罷韓投票明天登場，受到社會大眾矚目，台北市長柯文哲日前在台北市議會備詢被議員逼問，始終未表態。今日下午議會持續進行總質詢，國民黨市議員李伯毅問柯文哲，有沒有想對高雄市長韓國瑜打氣、說些鼓勵的話？柯文哲先是說，很久沒跟他（指韓）往來，但最後仍鬆口替韓國瑜打氣說：「加油啦、加油啦！盡力而為就是。」

柯文哲昨天在議會總質詢時說，若罷免只要25％就會通過，想一想很可怕，「只要4分之1反對，你就掛了，這應該要檢討」。市議員戴錫欽今天下午質詢問到，若今天是柯文哲被罷免，「討厭你的人會不會有25％？」柯文哲回應，「討厭我的剛好差不多」，不小心就會過，差不多是4分之1這個門檻。

戴錫欽追問，這樣設計成民主為選舉常態，有助民主還是阻礙？柯文哲說，第一次修選罷法時，他問立委柯建銘，柯建銘說一開始是贊成比反罷免多就過關，後來還好加25％，不然是第一個被罷免的是黃國昌。

戴錫欽再問，若韓國瑜真的被罷免掉，會有兔死狐悲的感慨？柯文哲則笑說，自己現在都很低調，認真工作，可以少說話就少說話。

戴錫欽說，萬一韓國瑜明天被罷免掉，有人認為國家機器介入，之後再動員4分之1的人罷免？柯文哲說，這是一個問題。

接著質詢的議員張斯綱也問，是否覺得現行制度有問題？柯文哲認為，這個罷免門檻好像偏低，「因為兩極對抗我只要找4分之1，這很容易」。張斯綱建議，柯文哲身為民眾黨主席，何不在立院提案修法？柯文哲回答說，「可以」，很多時候都是遇到問題才想說怎麼怪怪的，自己不曉得怎麼修，但這個問題應該要拿出來討論。

曾被太太陳佩琪披露與韓國瑜交好的柯文哲，李柏毅先問，6月6日是什麼日子？柯文哲搞笑說，「諾曼第登陸」。李柏毅則說，明天是韓國瑜的生死決戰日，有沒有要對韓說些鼓勵打氣的話？柯文哲說，到投票前夕也不能講什麼，就「do your best」，盡力就好。

李伯毅追問，有無要祝福韓國瑜順利續任？柯文哲說，這有標準答案。李柏毅又問，不是跟韓很熟？柯文哲說，他對外說認識韓國瑜，「結果回家被陳佩琪講……」，他說，他與韓國瑜很久沒有來往、很久沒有talk，但就是「加油啦、加油啦，就盡力而為」。李柏毅則說，若韓國瑜發生意外，柯文哲也很危險。

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