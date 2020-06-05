罷免投票前夕...韓國瑜：平心靜氣坦然接受結果

韓國瑜（見圖）今天指出，無論罷免投票結果是如何，都心平氣和地坦然接受。（資料照）

2020-06-05 20:08:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市明天將舉辦市長罷免投票，韓國瑜今天指出，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果，「身為市長，我深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲。」

韓國瑜今晚在臉書表示，一年半前，來自四面八方的韓陣營，組成了高雄市政府這個團隊，因為相同的理念來到這裡、因為可貴的緣分聚在一起，所有人都認同以人民為本的基本價值，為官一任、造福一方，市府這個團隊就是為了服務而存在的。

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韓坦言，這500多天以來，高雄市政府各個局處首長、以及每位幕僚同仁，大家任勞任怨、日夜堅守崗位，為市民朋友提供最好的服務，「身為市長，我深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲。」

韓國瑜強調，「仰不愧於天，俯不怍於民」是高雄市政府團隊秉持的唯一信念。每位同仁都是市府不可或缺的英雄。大家的努力集結在一起，讓這座城市逐漸蛻變，開始發光發亮。

韓國瑜說：「謝謝高雄市民給我們機會為大家服務，也謝謝我們所有的局處首長、同仁幕僚這一路以來的付出，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。最後，讓我向所有高雄市民朋友們說聲謝謝，我也想向高雄市政府團隊說一句：辛苦了，謝謝你們，高雄，有你們真好！」

韓國瑜臉書全文

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