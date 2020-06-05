搶救出生率跟進新北？ 柯文哲：研議母嬰友善專車

台北市長柯文哲表示，為因應少子化問題，中央最近有相關的加碼計畫，待中央公布後，北市會馬上推出因應辦法與細則，並研議母嬰友善專車。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-05 20:07:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員張斯綱今日在議會總質詢指出，北市連5年出生人數下降，近5年出生人數共減少7519人，他提出「好孕三箭」升級政策，包括比照新北市提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，升級為母嬰友善乘車補助，生育獎勵金每胎從2萬提高為2萬5千元，育兒津貼從2千5百元提高至3千元，提升生育率。

對此，台北市長柯文哲表示，少子化是國安問題須要誠實面對，中央最近有相關的加碼計畫，也確定會提升生育獎勵金與育兒津貼，待中央公布後，北市會馬上推出因應辦法與細則，並研議母嬰友善專車。

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一旁備詢的北市副市長蔡炳坤補充表示，擔心政策會重複，大選前中央有談到一些利多，如果這些利多在這時候釋放，要跟中央托育生育方面做搭配，因此有密切與衛福部聯絡。

張斯綱指出，北市府於2011年推動「助妳好孕」政策，包括生育獎勵、育兒補助，但實施近9年來，2015年開始連續5年出生人數下降，近5年總共減少7519名新生兒，有調整政策的必要性，且去年生育獎勵金核定最少，僅2萬1333件、發出4億2666萬元。

張斯綱還說，北市府未提出孕婦交通安全友善政策，據社會局說法是因台北市交通發達，孕婦到各院所產檢很便利，有孕婦稱羨慕新北市孕婦，可以坐小黃去產檢，不用自己騎機車，他建議應比照新北，推出「母嬰友善乘車補助」政策，除了提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，對於本國新生兒出生6個月內需接種5次常規疫苗，新生兒也有乘車需求，補助趟次應為25趟以上。

張斯綱提到，提高生育獎勵金也應該提高，從每胎2萬，提高至2萬5000元以上，並有第2胎以上加碼獎勵，以及提高育兒津貼，從每月2500元提高至3000元，以此鼓勵生育，做到關心孕婦、減輕父母壓力、體恤育兒辛勞。

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