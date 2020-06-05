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台海軍情》中國東南沿海實彈軍演 國軍飛彈射擊操演反制

陸戰隊99旅實施拖式飛彈射擊。（國防部提供）

陸戰隊99旅實施拖式飛彈射擊。（國防部提供）

2020-06-05 15:50:32

〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍近期在東南演海進行兩棲部隊海上實彈軍演與登陸演練，國軍本週也在屏東進行各式飛彈射擊操演；國防部今公布飛彈射擊操演影片，展現國軍官兵捍衛家園的堅定決心，以及勤訓精練成果。

國軍109年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」操演本週在屏東九鵬基地展開，國防部長嚴德發昨視導射擊情況，代表總統蔡英文勉勵官兵操演辛勞，而國防部在今天公布「天馬、雷霆、神弓」操演影片，片中強調嚴格的訓練，是為了守護國土主權、為了堅守民主自由，國軍「以實建軍」，陶鑄堅強國防實力。

國防部透過影片強調，「鬆懈」從來不是選項、「從嚴」才是唯一要求，嚴密掌握區域情勢，預作各種打算並完成最好準備；國防部表示，戰備訓練沒有最好，只有更好，「不挑釁、不怯敵，恃吾有以待之」。

片中展現本次飛彈射擊操演所使用的反裝甲「拖式2A飛彈」、雷霆2000多管火箭系統、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車，從發射前準備、飛彈射擊到最後命中目標的過程全部涵蓋，而雷霆2000多管火箭系統進行射擊時的發射瞬間，氣勢極為驚人。

根據外媒報導，中國官媒《央視》軍事頻道日前披露解放軍第73集團軍在中國東南沿海進行搶灘實彈軍演，另外解放軍第74集團軍所屬重型合成旅，也進行民船裝卸載演練；而第73集團軍與第74集團軍分別駐守於福建廈門與廣東惠州，被視為攻台主力。

雙聯裝刺針飛彈發射瞬間。（國防部提供）

雙聯裝刺針飛彈發射瞬間。（國防部提供）

復仇者飛彈車的刺針飛彈發射瞬間。（國防部提供）

復仇者飛彈車的刺針飛彈發射瞬間。（國防部提供）

陸軍雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊，氣勢極為驚人。（國防部提供）

陸軍雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊，氣勢極為驚人。（國防部提供）

雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊。（國防部提供）

雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊。（國防部提供）

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