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台海軍情》TOW 2A飛彈射擊命中百分百 神射手林雅雯獲滿堂彩

陸軍反裝甲部隊實施拖式飛彈射擊。（圖：青年日報提供）

陸軍反裝甲部隊實施拖式飛彈射擊。（圖：青年日報提供）

2020-06-05 13:48:35

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部本週在九鵬基地進行各式飛彈的實彈射擊操演，在拖式飛彈的「天馬操演」中，連續2年參訓的海軍陸戰隊陸戰99旅林雅雯下士格外受到矚目，此次更以TOW 2A拖式飛彈射擊命中率百分之百的佳績，贏得滿堂彩。

軍方指出，此次飛彈射擊操演分別實施「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務，展現國軍部隊堅強防衛戰力。

在「天馬操演」部分，是由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊參演，射手分於陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，射擊拖式TOW 2A飛彈並成功命中目標，展現反裝甲部隊戰力。

軍方官員今天說，在海軍陸戰隊陸戰99旅服役的林雅雯下士已是連續2年參訓，此次更獲得命中率百分之百的佳績。去年的操演中，同在99旅服役的女士官曾蕙敏，也因擔任拖式飛彈射手，並且精準命中目標，被譽為「飛彈女神」。

軍方青年日報今天引述林雅雯談話表示，今年雖然是她第2次參與「天馬操演」，但心裡還是相當緊張，射擊依程序操作，在按下板機的前一秒，她不斷告訴自己「一定可以命中」，並在調整好呼吸後，隨即扣下板機，直到看見靶船爆炸火光那刻，後方的同袍們傳來大聲歡呼，為她喝采。

陸戰隊99旅實施拖式飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

陸戰隊99旅實施拖式飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

海軍陸戰隊陸戰99旅林雅雯下士，此次以TOW 2A拖式飛彈射擊命中率百分之百的佳績，贏得滿堂彩。（圖：青年日報提供）

海軍陸戰隊陸戰99旅林雅雯下士，此次以TOW 2A拖式飛彈射擊命中率百分之百的佳績，贏得滿堂彩。（圖：青年日報提供）

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