台海軍情》雷霆拖式刺針復仇者飛彈連轟 軍方實彈操演氣勢超驚人

軍方雷霆兩千多管火箭進行實彈射擊，氣勢極為驚人。（圖：青年日報提供）

2020-06-05 10:52:47

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台海軍情》DMS刺針飛彈命中靶彈 女射手：這就是「爽」的感覺！

〔記者羅添斌／台北報導〕面對中國在其東南沿海舉行大規模兩棲登陸軍演，國軍則在九鵬基地進行多項飛彈的實彈射擊操演，以具體行動反制中國威脅，根據國防部青年日報今天發佈的各式飛彈射擊影像，軍方此次出動了拖式飛彈丶雷霆兩千多管火箭丶DMS雙聯裝刺針飛彈以及車載式復仇者飛彈系統，對模擬共軍戰機軍艦的海空靶彈靶船進行射擊，展現國軍捍衛國家安全的決心。

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軍方官員今天說，本週的實彈射擊操演成果豐碩，各式飛彈的命中率相當高，藉由實彈射擊也驗證三軍防空丶反裝甲部隊的戰訓成效。此外，國軍7月舉行的漢光實兵演習，將會有更多操演項目，更是精彩可期。

國防部青年日報今天報導指出，109年飛彈射擊操演本週於屏東九鵬基地展開，來自本島、外離島的各單位官兵，順利完成拖式2A飛彈、雷霆2000多管火箭砲車、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車等武器實彈射擊，並精準命中目標，不僅為單位爭取佳績，更彰顯捍衛國家安全的決心。

軍方指出，此次飛彈射擊操演分別實施「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務。

其中，在「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊參演，射手分於陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，射擊拖式2A飛彈，官兵透過裝備追蹤功能的光學瞄準具，瞄準外海靶船，經由導線將修正資訊傳送給飛彈，使飛彈沿著瞄準線飛行，同時射手還必須掌握靶船浮動頻率與方向，精準調整飛彈路徑，成功命中目標，展現反裝甲部隊戰力。

在「雷霆操演」方面，擔任操演的本島、外離島的多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，火箭彈發射瞬間震撼訓場命中目標區。為確保操演順利，砲兵官兵接收到射擊指揮所下達的射擊任務後，雷霆2000火箭砲車迅速進入陣地，完成「用砲」程序，並由安全軍官針對車上武器射控系統等逐一檢查，待命射擊，發揮雷霆2000火箭砲車反登陸作戰能力。

此外，最後一階段丶為期兩天的「神弓操演」，則是驗證國軍野戰防空能力，操演部隊以「雙聯裝飛彈發射系統」、「復仇者飛彈車系統」，實彈射擊刺針飛彈，面對操演場地兩側發射之靶彈，官兵必須掌握10秒左右的時間，順序追瞄目標，扣下發射鈕成功擊落靶彈，值得一提的是，在測驗中，教官組針對刺針飛彈射擊結果，區分「命中」、「戰術命中」及「未命中」等3種，其中戰術命中為飛彈擦過目標物，雖未造成爆炸，亦可達到傷害、影響作用。

拖式飛彈實彈射擊，發射瞬間噴出長長的焰流。（圖：青年日報提供）

陸軍部隊進行車載式復仇者飛彈車，精準命中模擬共機的靶彈。（圖：青年日報提供）

官兵進行DMS雙聯裝刺針飛彈射擊，精準命中目標。（圖：青年日報提供）

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