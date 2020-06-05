台海軍情》DMS刺針飛彈命中靶彈 女射手：這就是「爽」的感覺！

國防部本週在九鵬基地實施各式飛彈射擊操演，圖為DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。DMS刺針飛彈目前由陸軍外島部隊及海軍陸戰隊部署使用，兩者部隊在此次的實彈操演中，均精準命中目標。（圖：軍聞社提供）

2020-06-05 09:45:53

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍本週在中國東南沿海舉行軍演，國軍則在九鵬基地進行「天馬、雷霆、神弓」飛彈射擊操演，在國防部釋出的飛彈射擊照片中，只見DMS雙聯裝刺針飛彈在發射後直衝天際丶命中靶彈，首次擔任DMS飛彈射手的女性士官張念茹內心相當雀躍、興奮，大喊：原來這就是「爽」的感覺！

刺針飛彈的有效射程達到4800公尺，目前在陸軍外島部隊及海軍陸戰隊均有配備，為野戰防空武器系統，主要用於防範敵方慢速機及直升機。軍方官員今天說，在本週的實彈操演中，陸軍及陸戰隊的DMS刺針飛彈單位均進行實彈射擊，兩者也都精準命中靶彈，戰力相當堅強。

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根據國防部青年日報今天報導指出，在「神弓操演」中，從志願士兵升任士官的馬防部張念茹中士，雖然家住宜蘭，卻選擇到馬祖外島服務，由於大學就是運動相關科系，在進入部隊後，不論是體能或密集的戰備訓練，一點也難不倒她，而這也是她第一次擔任「雙聯裝飛彈發射系統」射手，最後不負眾望，成功命中靶彈。

青報報導表示，回想訓練心路歷程，張念茹認為，雖然在上場前有單位學長的經驗傳授及模擬器練習，但還是相當緊張，她告訴自己要有信心，將靶彈當敵機打就對了！當靶彈發射時，她屏氣凝神，在短短幾秒鐘內，確定鎖定目標後，扣下發射鈕，只見飛彈一路指向天際，傳出轟然巨響，成功命中靶彈。她說，當時內心相當雀躍、興奮，原來這就是「爽」的感覺！

國軍各式飛彈操演都有其操演代號，「天馬」屬於反裝甲的拖式飛彈、「雷霆」為雷霆2000多管火箭系統、「神弓」為短程防空的刺針飛彈以及檞樹飛彈射擊操演。

首次擔任DMS飛彈射手的馬防部女性士官張念茹，此次成功命中靶彈，讓她內心相當雀躍、興奮，大喊：原來這就是「爽」的感覺！（圖：青年日報提供）

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