為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台灣去信世衛是示警還是詢問？ 柯P苦笑：我不敢違背陳佩琪意見

台北市議會4日進行市政總質詢，市長柯文哲列席備詢。（記者方賓照攝）

台北市議會4日進行市政總質詢，市長柯文哲列席備詢。（記者方賓照攝）

2020-06-04 21:34:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪連日「逆時中」，和台北市議員簡舒培槓上，引爆「舒琪大戰」，如今延燒到柯文哲頭上。台北市議員游淑慧今天下午總質詢時，要柯文哲表態對「台灣去信示警世衛」看法，柯文哲左躲右閃，數度強調對每一件事情有看法，不見得要說出來，還示弱稱這樣講很丟臉，但自己沒有陳佩琪勇敢，也不敢違背陳佩琪的意見，「所以我放心裡就好」。

陳佩琪日前在臉書質疑陳時中指台灣示警世衛是硬抝，簡舒培為此在議場質詢時質疑陳佩琪拉低市府團隊表現，引發兩人連日隔空駁火。而陳佩琪昨天再度「逆時中」，在臉書批評「小明的故事」真是防疫能量不足嗎？

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，市議員游淑慧好奇，「這兩件事情時效性過了，為何陳佩琪突然發表意見？是否在家裡有發表看法？」柯文哲坦言和陳佩琪在家裡討論過，他有拜託陳佩琪不要寫，通常陳佩琪會沉寂一陣子就又發文。

至於台灣給世衛的信，到底陳佩琪以及指揮官陳時中兩個「陳醫師」的看法誰是對的？以柯醫師的角度，這封信算是什麼性質？柯文哲「哎呦」了一聲，直呼不要問他，隨後笑說：「這樣講有時候很丟臉，我沒有陳佩琪那麼勇敢。」

游淑慧追問，「你的看法跟他一樣，認為是詢問信不是預警信？只是沒像她勇敢實話實說？」柯文哲說，「我們對每一件事有看法，但是不一定每件事要說出來，我放在心裡面就好，而且我不敢違背陳佩琪意見」。

不過，對於當時不讓「小明」進來，到底是基於防疫能量不足，還是有特定排中的一環？柯文哲說，自己有表達過意見，從統計數字看起來，中國傳進台灣11例，美國89例，加上英國共有180例，兩者差了17倍 ，他當時就說，紐約比武漢還危險，但以科學上來講，兩邊防疫鬆緊度不一樣。

游淑慧追問，言下之意，拒絕「小明」進入台灣，不是基於科學，而是基於政治或意識形態等其他原因？柯文哲僅說，「我看一看，我也不太想講 ，但是陳佩琪很有意見」。

對於柯文哲日前在臉書發文挺妻，強調不敢管陳佩琪，是自認那是迂腐想法，游淑慧同意柯文哲不可管、也不該管陳佩琪，但是對於陳佩琪貼文，到底是覺得她惹麻煩，還是認為自己選擇從政，讓配偶在人格權、言論自由上被打壓而心懷愧疚？柯文哲說，他自己沒有當市長，她寫什麼也沒有人去看，「但每個人表達他的意見」，他有拜託陳佩琪不要寫，「可是她不聽我沒辦法」。

游淑慧指出，陳佩琪有她自己獨立人格權，有議員說她拉低市政成績，她質疑，吳三桂引清兵入關為何要怪陳圓圓？游淑慧說，市政成績好不好要問團隊，怎麼會說陳佩琪拉低成績？對此，柯文哲表示認同：「對，我自己要負責，跟她無關。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳佩琪頻「逆時中」 柯文哲：我沒她那麼勇敢
2020-06-04 19:52

陳佩琪頻「逆時中」 柯文哲：我沒她那麼勇敢
聲援陳佩琪！葉毓蘭讚柯文哲說的好 「發言權不是先生說了算」
2020-06-04 17:33

聲援陳佩琪！葉毓蘭讚柯文哲說的好 「發言權不是先生說了算」
雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼

雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼
舒琪大戰又起！ 陳佩琪引「鐵達尼號」再槓陳時中
2020-06-03 19:01

舒琪大戰又起！ 陳佩琪引「鐵達尼號」再槓陳時中
「舒琪」大戰續集！陳佩琪閉口 簡舒培PO超酸「祝福文」
2020-06-02 22:59

「舒琪」大戰續集！陳佩琪閉口 簡舒培PO超酸「祝福文」
月薪理財術

月薪理財術
「舒琪」大戰！ 柯P發文挺妻：尊重我的太太
2020-06-02 12:46

「舒琪」大戰！ 柯P發文挺妻：尊重我的太太
狂！「逆時中」惹風波 陳佩琪到議長臉書告狀：議員羞辱市民
2020-06-01 20:58

狂！「逆時中」惹風波 陳佩琪到議長臉書告狀：議員羞辱市民
政治今日熱門
2020-06-03 23:21

唐鳳想捐三倍券 台權會冷回：不收政務官捐款

2020-06-03 23:02

陳惠敏突辭時力決策委員 徐永明：全力慰留

2020-06-04 06:33

立法疏漏！傅崐萁可在監修法 還可「自己特見自己」

2020-06-04 00:09

不能說出名字的人？KMT台語影片宣傳高雄市政 完全沒提韓國瑜

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播