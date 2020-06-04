台灣去信世衛是示警還是詢問？ 柯P苦笑：我不敢違背陳佩琪意見

台北市議會4日進行市政總質詢，市長柯文哲列席備詢。（記者方賓照攝）

2020-06-04 21:34:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪連日「逆時中」，和台北市議員簡舒培槓上，引爆「舒琪大戰」，如今延燒到柯文哲頭上。台北市議員游淑慧今天下午總質詢時，要柯文哲表態對「台灣去信示警世衛」看法，柯文哲左躲右閃，數度強調對每一件事情有看法，不見得要說出來，還示弱稱這樣講很丟臉，但自己沒有陳佩琪勇敢，也不敢違背陳佩琪的意見，「所以我放心裡就好」。

陳佩琪日前在臉書質疑陳時中指台灣示警世衛是硬抝，簡舒培為此在議場質詢時質疑陳佩琪拉低市府團隊表現，引發兩人連日隔空駁火。而陳佩琪昨天再度「逆時中」，在臉書批評「小明的故事」真是防疫能量不足嗎？

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柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，市議員游淑慧好奇，「這兩件事情時效性過了，為何陳佩琪突然發表意見？是否在家裡有發表看法？」柯文哲坦言和陳佩琪在家裡討論過，他有拜託陳佩琪不要寫，通常陳佩琪會沉寂一陣子就又發文。

至於台灣給世衛的信，到底陳佩琪以及指揮官陳時中兩個「陳醫師」的看法誰是對的？以柯醫師的角度，這封信算是什麼性質？柯文哲「哎呦」了一聲，直呼不要問他，隨後笑說：「這樣講有時候很丟臉，我沒有陳佩琪那麼勇敢。」

游淑慧追問，「你的看法跟他一樣，認為是詢問信不是預警信？只是沒像她勇敢實話實說？」柯文哲說，「我們對每一件事有看法，但是不一定每件事要說出來，我放在心裡面就好，而且我不敢違背陳佩琪意見」。

不過，對於當時不讓「小明」進來，到底是基於防疫能量不足，還是有特定排中的一環？柯文哲說，自己有表達過意見，從統計數字看起來，中國傳進台灣11例，美國89例，加上英國共有180例，兩者差了17倍 ，他當時就說，紐約比武漢還危險，但以科學上來講，兩邊防疫鬆緊度不一樣。

游淑慧追問，言下之意，拒絕「小明」進入台灣，不是基於科學，而是基於政治或意識形態等其他原因？柯文哲僅說，「我看一看，我也不太想講 ，但是陳佩琪很有意見」。

對於柯文哲日前在臉書發文挺妻，強調不敢管陳佩琪，是自認那是迂腐想法，游淑慧同意柯文哲不可管、也不該管陳佩琪，但是對於陳佩琪貼文，到底是覺得她惹麻煩，還是認為自己選擇從政，讓配偶在人格權、言論自由上被打壓而心懷愧疚？柯文哲說，他自己沒有當市長，她寫什麼也沒有人去看，「但每個人表達他的意見」，他有拜託陳佩琪不要寫，「可是她不聽我沒辦法」。

游淑慧指出，陳佩琪有她自己獨立人格權，有議員說她拉低市政成績，她質疑，吳三桂引清兵入關為何要怪陳圓圓？游淑慧說，市政成績好不好要問團隊，怎麼會說陳佩琪拉低成績？對此，柯文哲表示認同：「對，我自己要負責，跟她無關。」

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