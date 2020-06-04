嚴德發視導飛彈射擊操演 飛彈展現精準打擊

海軍陸戰隊官兵進行雙聯裝刺針飛彈射擊。（翻攝自軍聞社）

2020-06-04 19:03:05

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍109年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」本週在屏東九鵬基地展開，國防部長嚴德發今天視導射擊情況，代表總統蔡英文勉勵官兵操演辛勞，參演部隊展現精準打擊火力，順利完成任務；嚴德發也強調透過紮實訓練，才能達成精準命中的要求，發揮「不對稱作戰」戰力，守護國家安全。

根據國防部所屬「軍聞社」報導，嚴德發今天在相關聯參陪同下，視導109年飛彈射擊操演，聽取任務簡報；嚴德發期許官兵體認到，戰訓任務才是軍人的核心價值，唯有「從嚴、從難、從實」勤訓精練，才能展現精準射擊的成果，「平時多流汗，戰時少流血」。

請繼續往下閱讀...

嚴德發強調，在科技進步的戰場，往往殲滅敵人的機會只有一次，勉勵官兵為有紮實的訓練才能達成精準命中的要求，發揮「不對稱作戰」的可恃戰力，守護國家安全；嚴並要求官兵在「無戰不聯」的基礎上，發揮「三軍一家、團結合作」的精神，並針對操演缺失檢討，讓操演符合實戰需求。

嚴德發也感謝九鵬基地所屬單位中科院維護訓練場地，確保訓練資源得以發揮最大效益，有效提升部隊戰力。

據了解，國軍各式飛彈操演都有其操演代號，「天馬」屬於反裝甲的拖式飛彈、「雷霆」為雷霆2000多管火箭系統、「神弓」為防空的刺針飛彈射擊操演。

國防部長嚴德發代表總統蔡英文慰勉操演部隊。（翻攝自軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法