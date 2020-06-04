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罷免投票注意！ 高市選委會提「六不」

高雄市選委會今天特別提出罷免投票「六不」，提醒選民在投票日，勿從事支持或反對罷免活動，以免觸法。（資料照）

高雄市選委會今天特別提出罷免投票「六不」，提醒選民在投票日，勿從事支持或反對罷免活動，以免觸法。（資料照）

2020-06-04 18:24:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕6月6日罷免投票，外傳有韓粉準備到投開票所外，看看到底哪些人要投罷免票？高雄市選委會今天特別提出罷免投票「六不」，提醒選民在投票日，勿從事支持或反對罷免活動，以免觸法。

高雄市選委會指出，6月6日投票日當天凌晨0時起，千萬不要從事任何競助選活動，「一不」是勿在臉書、LINE等社群媒體或網路論壇，發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，如構成從事罷免活動，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，依選罷法可處50萬元以上罰鍰。

「二不」是勿穿戴支持或反對罷免的貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，而被處50萬元以上罰鍰。

「三不」是勿在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，以免觸犯選罷法刑事罰規定或違反刑法相關規定。

「四不」是勿在投開票所四周30公尺外，妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

「五不」是勿攜帶未關機的手機進入投票所，行動裝置以放置於投票所外的手機置放籃為原則，如攜入票所應先關閉電源，以免受處3萬元以上罰鍰。

「六不」是勿撕毀罷免票，違者裁罰至少5千元。

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