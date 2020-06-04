侯友宜到議會專案報告振興方案 動議遭否決

新北市議會民進黨團動議邀請侯友宜於6月12日到議會專案報告振興配套等措施，在國民黨掌握席次優勢下，遭到否則；圖為民進黨團舉手贊成，但僅有18票，未達出席人數41人的半數。（記者何玉華攝）

2020-06-04 17:40:22

［記者何玉華／新北報導］新北市議會民進黨團今（4）天在大會中動議要求新北市長侯友宜於6月12日到議會進行紓困振興專案報告，國民黨團反對，最後動用表決，出席41人，僅有民進黨團18人贊成，未達半數沒有通過；繼上週侯友宜武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫紓困報告無法上台發言，這次紓困振興專案報告，再度遭到否決。

會議一開始，民進黨團總召林銘仁發言說，5月29日原排定的侯友宜專案報告，市府安排了直播，許多關心的民眾都等在網路前，結果沒看到侯友宜的防疫紓困報告，只看到民進黨、國民黨你來我往的攻防，網路上罵聲連連，希望能再邀請侯友宜來報告。

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市議員張志豪說，中央的三倍券振興方案7月15日將要上路，以侯友宜在防疫工作的超前部署，針對振興應該也會有許多超前部屬，若要等到月底的議員總質詢時再來說明，太慢了，若能在6月12日、中央政策上路前一個月，專案報告說明新北市如何部署、如何與中央配合，會比較適當。

國民黨團反對變更議程，書記長周勝考表示，原本的議程沒有侯友宜專案報告，基於尊重在野黨，經3黨協商安排5月29日專案報告，但當天民進黨先發新聞稿辱罵侯友宜及國民黨，造成侯友宜沒有上台；現在民進黨馬上又要變更議程，這樣下去會沒完沒了，更何況總質詢即將開始，有什麼疑問到時候都可以問清楚，侯友宜也會清楚說明。

周勝考說，侯友宜的防疫紓困做法都是配合中央，每天在媒體上都有報導，相信大家都很清楚，沒有必要再進行專案報告。

雙方沒有共識，會議因此陷入膠著，最後會議主席、議長蔣根煌裁示表示，經表決，現場出席41人，民進黨團18人贊成，議長裁示動議案未通過。不過，因議程未繼續進行反對票數的表決，引起林銘仁、議員何博文反彈，質疑違反民主程序。

新北市議會祕書長陳王正源表示，依據「新北市議會議事規則」第40條，本會議案之表決，除本會組織自治條例及本規則特別規定外，以出席議員過半數同意為通過，未超過半數同意為否決，可否同數時，取決於主席。因此議案未通過，也合乎議事程序。

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