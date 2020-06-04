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黃捷：中共應還給中國人民生而平等、自由的權利

黃捷呼籲中共，應還給中國人民生而平等、生而自由的權利。（記者王榮祥翻攝）

黃捷呼籲中共，應還給中國人民生而平等、生而自由的權利。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-04 19:34:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷今透過臉書po出六四坦克人照片，直言在中國，重要的日曆永遠缺了一部分，被遺忘的日期卻在其他國家被盛大地弔唁；她呼籲中共，應還給中國人民生而平等、生而自由的權利。

在臉書po六四坦克人照片

黃捷表示，在六四天安門事件經過了31年後的今天，中國的民主跟當年相比，沒有更進步而只有更落後；「你是民我是主」的觀念，仍然根深蒂固於中共當局，持續迫害中國國內的人民，香港、維吾爾、圖博，下一個會是誰？

持續舉辦了30年的香港維園晚會，也在中共通過香港國安法後，成為第一個被禁辦的活動；而當年願意站出來譴責六四的香港公眾人物，現在是否也淪為中共迫害香港下的加害者？

黃捷指出，過了31年，經濟起飛後的中國，甚至強迫牆外的世界也要接受中國式的民主。當年的坦克車，換成了人民幣、華為、海康威視，用著不同的方式，仍然不斷的在打壓、竊取、威脅世界各國的國家安全，不僅如此，還輸出了病毒，可說是人類史上最大的威脅。

而這樣的政權，就在台灣的旁邊，不僅是身為政治人物的我，也是世界各地捍衛民主自由的人們，應該譴責、撻伐的對象。

黃捷呼籲中共，既然譴責美國對於有色人種的打壓，也應該面對自己迫害少數民族、特定區域的事實，還給中國人民生而平等、生而自由的權利。

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