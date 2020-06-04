接見環團 蔡英文：兼顧經濟發展和環境永續依然是新的4年不變目標

蔡英文總統。（資料照）

2020-06-04 17:02:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（4）日上午接見「2020全國NGOs環境會議環保團體代表」，針對能源轉型、污染防治及動保議題等議題交換意見。總統強調，兼顧經濟發展和環境永續，是她不變的目標，期盼環保團體與政府共同努力，給政府建議，也分頭推廣環境教育，讓永續的觀點不斷扎根。

總統表示，從她上一個任期開始，就與環保團體建立了固定對話的管道，讓來自民間的聲音，可以提醒執政團隊，做為參考。她也特別感謝大家透過「全國NGOs環境會議」，彙集各個團體的建議。這些建言，行政院環保署等單位都有追蹤管考，並且檢討和改進，特別是在能源轉型、污染防治和動保等議題，4年來，她要感謝大家沒有間斷過的參與。

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首先，針對能源轉型部分，總統指出，這4年來，我們在能源轉型上已經有重要的進展。2025年再生能源發電占比達20%、裝置量2700萬瓩的目標，都已經明定到法律裡，也按部就班推動當中。

第二，在污染防治部分，總統表示，包括空污管制、污水處理、空氣和水質改善，我們都發展出更多元的政策工具。反映在成果上，全國空污的紅色警戒次數，已經減少了80%。我們也透過更嚴格的管制，達成一次性塑膠產品的源頭減量，同時鼓勵再生資源在各方面的使用，加強循環經濟的動能。

在動物保護方面，總統指出，對於瀕臨絕種野生動物的保育，社會的共識持續提高，相關法規的通盤檢討，也都在持續進行當中。

總統強調，展望新的4年，兼顧經濟發展和環境永續，依然是她不變的目標。這陣子，她知道很多人關心，在台商回流下，如何更有效率的用水和用電；也有很多人關心，疫情後的振興與擴大內需政策該如何納入環境的思維，這些都是政府當前的課題。

總統說，今天再次邀請環保團體代表來總統府，就是希望可以延續這個積極對話的平台，她也要肯定環保署針對氣候變遷等議題，都持續維持跟民間的對話。

最後，總統呼籲環保團體的朋友共同努力，給政府建議，也分頭推廣環境教育，讓永續的觀點不斷扎根。而在這些過程中，她也會請相關部會盤點資源，共同來配合。

今日與會團體代表包括台灣公民參與協會、台灣再生能源推動聯盟、台灣環境資訊協會、荒野保護協會、中華民國關懷生命協會、台灣蠻野心足生態協會、公民監督國會聯盟、桃園在地聯盟、台灣水資源保育聯盟辦公室、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物社會研究會、台灣環境保護聯盟、台灣生態學會、綠色消費者基金會、惜根台灣協會等。

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