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入境解禁需「互惠」？ 陳時中：不是你開我也開

陳時中針對「互惠」議題表示，邊境解禁有自己的標準，不會是「你那裡全開、我這裡也全開」。（圖由指揮中心提供）

陳時中針對「互惠」議題表示，邊境解禁有自己的標準，不會是「你那裡全開、我這裡也全開」。（圖由指揮中心提供）

2020-06-04 16:40:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本考慮放寬入境管制，首波名單包括泰國、越南、澳洲和紐西蘭等4國，台灣未在列引發討論，駐日代表謝長廷在臉書上指出，關鍵在「彼此是否願意相互鬆綁」，強調「這是雙邊平等互惠的原則」，不料疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，邊境解禁有自己的標準，不會是「你那裡全開、我這裡也全開」。

針對日本首波放寬措施並未納入台灣，駐日代表謝長廷在臉書上提出3點分析，他認為目前各國在評估鬆綁的標準，包括疫情控制和風險的程度、彼此是否願意相互鬆綁、政治因素的考量等因素，由於台灣防疫成果為世界公認，所以第1點應不是問題，而第3點是駐外單位要交涉爭取排除的，他認為第2點「相互鬆綁」是國內需要建立共識的。

疫情指揮中心指揮官陳時中今記者會上，被問到相關問題時指出，台灣有自己的解禁標準，這是為了保護國人，外國人入境來到台灣應該入境問俗，強調不會是「你那裡全開、我這裡也全開」。

陳時中重申，每個國家因對自己國民都有其責任在，所以標準不同，而所謂的互惠「是你可以接受我、我可以接受你的，而不是我們兩個（入境標準）都一樣」，直言不太可能這樣做。

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