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各局處網站公安稽查結果不一樣 議員轟北市府

台北市議員郭昭巖今下午在議會種質詢表示，台北市政府各局處網站公布的公安稽查結果竟都不同，也沒詳細寫出不合格的項目。（圖擷取自台北市議會網站）

台北市議員郭昭巖今下午在議會種質詢表示，台北市政府各局處網站公布的公安稽查結果竟都不同，也沒詳細寫出不合格的項目。（圖擷取自台北市議會網站）

2020-06-04 16:12:22

〔記者楊心慧／台北報導〕錢櫃KTV林森店大火燒出台北市公安危機，台北市政府公安稽查制度被質疑有漏洞，台北市議員郭昭巖今下午在議會中質詢表示，台北市政府各局處網站公布的公安稽查結果竟都不同，也沒詳細寫出不合格的項目，她認為應統整好資料再對外公布，也需寫清楚檢查項目，她還發現市府網站甚至從2月至今都沒有更新，消費者要如何相信市府提供的資料？

郭昭巖表示，錢貴林森大火至今已超過1個月，她在上個月台北市長柯文哲專案報告時就直指公安稽查有疏漏，應檢討制度，至今1個月過去，她發現台北市政府各局處的網站針對聯合稽查的結果仍多頭馬車，資料竟完全兜不攏。

郭昭巖舉例，消防局網站公布聯合稽查結果，有4家業者不合格，但建管處的稽查結果不合格場所又變成2家，台北市政府網站的公共安全專區內，同樣的稽查不合格又變6家，她不知道到底哪個局處網站是正確，且查找資料不方便、難搜尋。

郭昭巖表示，而且在網站上的資料，時間卻是停留在2月，如今已是6月遲遲未更新，也不知道業者究竟有沒有改善，也看不出來當初檢查不合格的項目，這樣要如何保障消費者安全？

副市長黃珊珊表示，目前正在做制度檢討，會先將公安稽查的資料彙整，未來會統整在一個網頁，新的資料在稽查完第2天就會出來，月底前將會完成。

另外，郭昭巖也指現在有些學校的畢業典禮未開放家長參加，她要求畢業典禮至少開放1位家長參加，停止辦理畢業典禮的學校，應重新規劃、辦理招標。台北市教育局長曾燦金則允諾可以做到。

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