柯文哲：六四是近代史悲劇 不辦雙城論壇兩岸更後退

台北市議會4日進行市政總質詢，市長柯文哲列席備詢。（記者方賓照攝）

2020-06-04 15:59:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕六四天安門事件今天滿31周年，台北市長柯文哲今天下午赴議會備詢，面對議員吳世正詢問對六四事件的態度，柯表示，六四是近代史上很重要的日子，民主、自由是人類普世價值，特別是經濟發展和政治上的需要不可能產生太多落差，中國終究朝民主自由方向前進，六四事件是爭取民主自由過程中發生的近代史悲劇。

對於雙城論壇的舉辦進度，柯文哲說，市府大陸小組直接跟上海台辦副主任密切聯繫，目前人要來台要先檢疫14天，對方覺得有困難，不過要舉辦還是要先決定日期，既然人要過來很麻煩，是否透過視訊方式解決，光是磋商用哪一個軟體也要溝通很久，其他部分則因定調兩岸城市交流，雙方壓力就低一點。

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柯重申，他認為兩岸間還是要交流，沒有交流就沒有善意，那就更沒有交流，目前局勢那麼僵硬情況下，已經舉辦十幾年，說要停不是更後退嗎？

副市長蔡炳坤補充說明，目前和陸委會有一些討論，已經是例行工作，中央沒有反對的理由，必須兩邊做討論。

此外，民進黨鼓勵民眾6日罷韓去投票，柯文哲說，民眾黨內部開會，投票前都保持中立，定調一貫說法，事情已經走到這個地步，交給高雄市民自己解決，其他沒有任何其他動作。

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