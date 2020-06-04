藍委一月5度南下高雄考察被質疑 葉匡時：綠委司馬昭之心路人皆知

高雄市副市長葉匡時（左四）、文化局長林思伶（左二），與國民黨立委林奕華（右前三）及藍營立委等人至駁二共創基地考察。（記者許麗娟攝）

2020-06-04 15:57:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕距離罷韓投票只剩2天，今天藍營立委南下高雄考察「高雄市教育行政及藝文界紓困」，被綠委質疑國民黨團近1個月來已5度到高雄考察，試圖在罷免案前夕利用考察行程為韓國瑜政治造勢，是「司馬昭之心，路人皆知」，今負責接待考察團的高市副市長葉匡時反指，「綠委參加罷韓遊行有明顯針對性，這才是司馬昭之心」。

由無黨籍立委、教育及文化委員會召委高金素梅安排的「高雄市教育行政及藝文界紓困」考察，上午至駁二共創基地聽取文化局在疫情期間的藝文紓困簡報，並參觀駁二特色店家，不過高金素梅上午並未現身，而是由國民黨立委林奕華帶團出席。

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對於藍委頻頻南下是全黨救韓國瑜，負責接待的高雄市副市長葉匡時表示，市府沒有想太多，立委來是希望他們能夠盡量幫助高雄，在文化、教育、青年工作方面看對高雄可不可以有很大的助益。

至於在投票倒數2天的時機點很敏感，是不是要拉攏一些年輕人？葉匡時回應，自己並沒有參與這些決策和討論，他的工作就是單純地做好市政、安排好接待，讓立委與中央官員知道現在碰到的困境。

葉匡時再指出，民進黨立委參與罷韓掃街遊行才是司馬昭之心。他說，罷韓遊行有非常明顯的針對性，立委來這裡關心高雄的文化、教育，這和罷韓不罷韓未必有直接關係，哪一個比較明顯？哪一個是司馬昭之心應該大家都很清楚。

國民黨立委林奕華則表示，今天完全就是教育文化的考察，到駁二共創基地想了解文化部的紓困是不是在地方上還可以再強化，雙語國家是副總統賴清德擔任行政院長時非常重要的政策，希望台灣在2030年變成雙語國家，高雄市長韓國瑜對雙語教育又非常注重，中央推雙語國家，地方做雙語教育，希望這個重大的政策，中央和地方能攜手合作，這也是今天來考察的重要原因。

對於民進黨立委形容考察是最後的掙扎，林奕華回問，這個時間點就不能來看地方發展？這本來就是教育文化委員會的職責，並稱上週也到台中考察，不管是文化部或台糖、港務公司等一些單位租金有無減免，及雙語教育、裝設冷氣等，才能了解中央與地方如何改善學生的教育環境。

考察簡報中，高市文化局長林思伶提出在疫情期間，文化局雖有針對承租店家提供減收5成租金的紓困，但駁二也是文化局向地主台糖、港務、華南銀、彰銀等承租，尤其台糖是最大地主，每年租金高達5000多萬，經營非常沉重，但目前僅華南銀提供減租2成，葉匡時也表示，年底要啟用的海洋流行音樂中心未來1年光電費要6000萬，未來在藝文、教育等負擔財務會愈來愈重，會中立委要求一同與會的文化部次長李連權能幫忙向台糖、港務及公股銀行等協商和溝通減租，協助地方政府財政紓困。

國民黨立法院教育及文化委員會聽取藝文紓困簡報後，搭電動車參觀駁二店家。（記者許麗娟攝）

高雄市副市長葉匡時稱綠營參加罷韓掃街、遊行才是司馬昭之心。（記者許麗娟攝）

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