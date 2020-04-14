百萬MIT援助口罩送達 台英國會小組影片謝台灣

台灣首波口罩援助行動陸續寄達歐洲，英國在台辦事處今天表示「感謝運送到貨」。（取自英國在台辦事處臉書）

2020-04-14 14:59:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕謝謝台灣！我國捐贈的1百萬片醫用口罩運抵英國，英國在台辦事處今天表示，將分送給英國國民保健署（NHS）相關單位，英國國會議員也紛紛錄製影片，親自向台灣道謝。

台灣首波口罩援助行動陸續寄達歐洲，英國在台辦事處今天表示「感謝運送到貨」，台灣捐贈的醫用口罩已經抵達英國，並將分送給英國國民保健署（NHS）相關單位，「謝謝台灣！」

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英國國會下議院副議長、台英國會小組榮譽會長Nigel Evans和台英國會小組共同主席Martin Vickers下議員，近日也特別錄製影片，親自感謝台灣在抗疫時刻雪中送炭。

台灣首波口罩援助行動陸續寄達歐洲，700萬片分送100萬份到義大利和西班牙；460萬份給比利時、捷克、法國、德國、盧森堡、荷蘭和波蘭；140萬份贈予英國和瑞士。

外交部今並表示，第二波將捐贈北歐和中東歐地區疫情嚴重的歐盟會員國，包括瑞典、丹麥、奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等8國，數量共130萬片，將儘快啟運。

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