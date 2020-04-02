高雄服務處揭牌 時力立委陳椒華：高雄未來需要好的監督

時代力量不分區立委陳椒華（右二）高雄服務處揭牌 ，市議員黃捷（右一）、林于凱（左二）到場祝賀，左一為時力高雄黨部主委陳惠敏。（記者李惠洲攝）

2020-04-02 15:02:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時代力量不分區立委陳椒華高雄服務處今天下午揭牌 ，陳椒華強調：「整個高雄的未來，需要好的監督、好的推動力量！」

時代力量不分區立法委員陳椒華，結合時代力量高雄黨部聯合服務處，於今天下午成立，時力高雄黨部主委陳惠敏主持，並邀請高雄市議員黃捷、林于凱一同到場。

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林于凱表示，高雄長期承受著很多污染，一直很希望高雄可以有一個關心環境、長期了解南部污水、空污、廢棄物掩埋亂象的人，陳椒華現在在立法院，就是要幫助南部看管這些不良的廠商，特別針對中鋼、中油等污染排放大戶。

黃捷指出，時代力量在高雄沒有立委，很多議題都很需要中央的協助及決定，希望未來地方、中央可以同心協力，讓高雄的環保、生態越來越好，繼續成為一個宜居的城市。

陳椒華說，高雄是台灣重工業重鎮，環境議題向來是她長期重視的，包含大社工業區降編、臨海工業區大林蒲遷村、興達火力電廠等，均是高雄急待處理的環境問題。這2個月來，已針對掩埋場等水污染問題，找了水利署、經濟部、環保署進行溝通，針對掩埋場設置要有封場計畫、環境調查、公開透明的機制，針對空污部分則積極和中鋼及環保署溝通中，也透過財政委員會監督金融業融資、放款給污染產業等，也是未來努力的方向。

陳椒華強調，整個高雄的未來，需要好的監督、好的推動力量，「讓時代力量長大，是我們未來很重要的任務，現在就會開始認真做，讓高雄更好，讓台灣更好。」

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