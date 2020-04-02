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    首頁　>　政治

    紓困特別預算追加1500億元 柯建銘：最快速度處理

    民進黨團總召柯建銘表示，特別預算條例修正案送入立法院後，會以最快速度處理。（資料照）

    民進黨團總召柯建銘表示，特別預算條例修正案送入立法院後，會以最快速度處理。（資料照）

    2020-04-02 13:03:57

    〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院今加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」，追加特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模上看1兆500億。民進黨團總召柯建銘今受訪時表示，特別預算條例修正案送入立法院後，會以最快速度處理，盼能比照上次修法，排除一個月協商冷凍期，預計最快17日能通過特別條例修正案；至於追加的特別預算，柯建銘表示，須按照程序排定預算備詢、付委審查，最快可能也要等到5月初才能通過追加的特別預算。

    為解決武漢肺炎疫情對經濟帶來的衝擊，政府持續加碼特別預算，繼三月中通過600億的紓困特別預算後，行政院會今再加碼，追加1500億元特別預算，相關條例修正案與預算案後續將送交立法院審查。

    立法院上回審查「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」與「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」時，分別只花了6天與16天便火速通過，且600億的預算一毛未刪。

    針對此次追加的1500億元特別預算，民進黨團總召柯建銘表示，預算備詢結束後，是否能排除委員會審查、直接進入朝野協商，還要與在野黨討論看看。

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