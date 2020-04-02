政府擬發酷碰券刺激消費 每人每月上限1000元

因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部擬推出酷碰折扣券來振興，民眾可用行動支付消費享有25%折扣。（記者羅沛德攝）

2020-04-02 13:04:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部擬推出酷碰折扣券來振興，民眾可用行動支付消費享有25%折扣。對此，經濟部長沈榮津今在行政院臨時院會後記者會表示，在酷碰折扣券部分，這一次提出「你消費、我來折扣回饋」，會透過相關平台協助，老人部分也會透過敬老卡協助，每人每月上限1000元，因為現在有社交距離規範，「將在疫情緩一點時推動」。

沈榮津指出，在中小企業紓困部分，上週有與國內六大服務業座談，業者希望政府能夠來協助員工薪資，房租租金部分也希望政府協助，水電費補助部分這次也會納入，希望企業主受創50%後，提出維持8成薪資，政府會來補助4成薪水，讓企業主度過難關，讓員工能有就業機會。

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針對行政院會何時會開視訊會議？蘇揆表示，隨著中央流行疫情中心定調，下一次行政院院會，像遠距的，例如六都列席首長都可以用視訊，另外有些部會也可用視訊，室內開會距離上也可比較寬一點。

另外，今日記者會上蘇揆率領十個部會首長排排坐，是否有符合社交距離？衛福部長陳時中表示，所謂「社交距離」是指非特定人士的公共場合，各個部會的首長都是特定的來這邊開會，像攝影大哥的距離口罩盡量要戴，今天看起來都有保持「社交距離」。

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