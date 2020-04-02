盧秀燕連假開視訊會議 測試29局處主管緊急動員能量

測試局處主管緊急動員能量，盧秀燕臨時召開「全民防疫整備及演練」視訊會議。（台中市政府提供）

2020-04-02 12:28:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕防疫沒有假期！台中市長盧秀燕今（2）日臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29位局處主管從各處立即上線，討論防疫應變機制。盧秀燕說，視訊會議是國際趨勢，也是防疫關鍵，今日不受地方限制，各主管堅守崗位，緊急動員，討論疫情狀況。

盧秀燕表示，防疫沒有假期，清明連假掃墓、外出民眾增加，進入公共場域民眾也會增加，更要提高警覺加強防疫工作，尤其全球疫情緊繃，市府防疫措施持續滾動式檢討，因此今日臨時召開防疫視訊會議，測試29局處主管緊急動員能量，打破限制。

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她指出，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的一天，線上設備的科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或執行公務中都可立即開會進行決策，希望大家打破傳統觀念，也是今日重要開會原因，也感謝局處首長各司其職、監守崗位，經過不斷準備、演練，相信對接下來嚴防疫情會有幫助。

市府說，今日臨時視訊會議，民政局長吳世瑋正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即在線上會議報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，他強調會持續宣導搭乘公車乘客需全程載口罩，業者也都願意配合。

正在掃墓的衛生局長曾梓展也立即上線，他表示，在防疫物資方面，衛生局已爭取提升防疫物資調撥量、優先提供第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，則建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限，或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數，降低感染風險。

盧秀燕指出，台中市目前6千多位民眾居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，目前執行沒有問題，因應疫情嚴竣，衛生局建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾外出，進出醫療院所的危險。

另外，中央氣象局預報今日起鋒面通過台灣，各縣市降雨增加，盧秀燕也線上關心防災整備情況。建設局長陳大田指出，各搶災單位及相關災修廠商加強整備，並全面檢測各車行地下道機電設備、警示設施及抽水設備，落實地下道封閉標準作業程序機制，防範災情發生。

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