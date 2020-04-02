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陳玉珍指台灣不是國家 台灣基進霸氣：我們就來打造這個國家

台灣基進台南黨部在臉書貼文說，「台灣還不是一個國家？　那我們就來打造這個國家！」（記者蔡文居翻攝）

台灣基進台南黨部在臉書貼文說，「台灣還不是一個國家？　那我們就來打造這個國家！」（記者蔡文居翻攝）

2020-04-02 09:21:02

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨金門立委陳玉珍日前質詢時稱「中華民國是一個國家，但是台灣不是」，台灣基進台南黨部霸氣回應，「台灣還不是一個國家？ 那我們就來打造這個國家！」

台灣基進台南黨部昨晚在臉書PO文「台灣不是一個國家？那我們就來打造這個國家」回應陳玉珍的質詢。 網友今天則回應「對！打造屬於自己的國家」「是丫…我們一起來打造這個國家」。

台灣基進台南黨部指出，日前中國國民黨金門立委陳玉珍在質詢時稱「中華民國是一個國家，但是台灣不是」，引起行政院長蘇貞昌批評「沒資格當國會議員」，昨天中國國民黨黨團開記者表示蘇貞昌是中華民國的行政院長，不是「台灣國」的行政院長，要求他道歉並下台。

台南黨部表示，對內義正嚴詞捍衛「中華民國」，對外遇到中共的「中國」就藏國旗、聽訓話，中國國民黨的愛國，真香！興師動眾開記者會炒作統獨的就是中國國民黨。

台南黨部並標示「讓國家打造成為可能」，指防疫當前，台灣基進認為目前運行於「台澎金馬」的外來政權「#中華民國體制」，正屬於「政府以上，國家未滿」的狀態，持續使用「中華民國」稱號代表持續爭取「中國代表權」，無法獲得國際承認，也不符合大多數台灣人身分認同，無法真正表達這塊土地的需求與歷史經驗。

台灣基進台南黨部說，「如果你認為台灣是一個國家，那我們一起來保護這個國家；如果你認為台灣不是一個國家，那我們就來打造這個國家。」

又說，「國家打造」是長期工程，要靠著不斷加入的夥伴一磚一瓦累積，從體制內外逐漸改造，台灣基進承接過去民主前輩的精神，用最堅定的步伐朝著目標前進，這條建國路，讓我們台灣人一起相伴走完。

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