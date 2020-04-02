為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》台灣捐560萬口罩！ 歐盟主席首度公開感謝

馮德雷恩在台灣時間2日凌晨1時左右發表推文，歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩，以幫助對抗武漢肺炎，非常感謝台灣在此刻以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。（歐新社資料照）

馮德雷恩在台灣時間2日凌晨1時左右發表推文，歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩，以幫助對抗武漢肺炎，非常感謝台灣在此刻以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。（歐新社資料照）

2020-04-02 08:07:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文1日宣布，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。歐盟執委會（European Commission）主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）公開在推特上感謝台灣，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明，意義更是重大。

馮德雷恩在台灣時間2日凌晨1時左右發表推文，歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩，以幫助對抗武漢肺炎，非常感謝台灣在此刻以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。馮德雷恩強調，台灣的行動證明「團結更強大」（Stronger Together）。

許多網友也在底下留言感謝台灣，「謝謝你，台灣！」、「現在是歐盟承認台灣為獨立國家的時候了」、「為何不承認台灣是獨立國家」、「作為回報，歐盟應認可台灣在世界衛生組織的成員身份」、「否認台灣的存在是一場災難和犯罪」、「我們深表感謝」、「義大利非常感謝台灣的寶貴幫助」、「天佑台灣」、「感謝你的支持」。

外交部昨指出，我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭），另外包含英國和瑞士捐贈共700萬片口罩。馮德雷恩今天進一步說明，台灣捐贈歐盟會員國的口罩是560萬片。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
我啟動第一波國際人道援助》 歐盟代表：台灣幫忙成新關鍵字
2020-04-02 05:30

我啟動第一波國際人道援助》 歐盟代表：台灣幫忙成新關鍵字
我啟動第一波國際人道援助》 台灣真朋友！國際讚聲連連
2020-04-02 05:30

我啟動第一波國際人道援助》 台灣真朋友！國際讚聲連連
全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？

全民防疫總動員 口罩竟成皮膚殺手？
紐西蘭口罩機MIT 藏我國碼886
2020-03-30 05:30

紐西蘭口罩機MIT 藏我國碼886
武漢肺炎》巴拉圭議員嫌台給太少籲轉向中國 外交部：援助是發自內心
2020-03-27 17:05

武漢肺炎》巴拉圭議員嫌台給太少籲轉向中國 外交部：援助是發自內心
夢想青年熱血築夢 踢出自己的一片天

夢想青年熱血築夢 踢出自己的一片天
政治今日熱門
2020-04-01 15:55

政院明開臨時院會 將祭2500億紓困、公布相關方案

2020-04-01 16:07

「外役監條例」修正案初審通過 累犯受刑人可參與遴選

2020-04-01 16:32

國民黨中常會通過改革委員會規劃案 江啟臣擔任總召集人

2020-04-01 16:13

國土計畫法第15條惹議 內政部、民進黨團有共識：不處理

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播