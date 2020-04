武漢肺炎》台灣捐560萬口罩！ 歐盟主席首度公開感謝

2020-04-02 08:07:44

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文1日宣布,基於人道考量,台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。歐盟執委會(European Commission)主席馮德雷恩(Ursula von der Leyen)公開在推特上感謝台灣,這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明,意義更是重大。

馮德雷恩在台灣時間2日凌晨1時左右發表推文,歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩,以幫助對抗武漢肺炎,非常感謝台灣在此刻以行動展現團結,全球性病毒需要國際團結合作。馮德雷恩強調,台灣的行動證明「團結更強大」(Stronger Together)。

許多網友也在底下留言感謝台灣,「謝謝你,台灣!」、「現在是歐盟承認台灣為獨立國家的時候了」、「為何不承認台灣是獨立國家」、「作為回報,歐盟應認可台灣在世界衛生組織的成員身份」、「否認台灣的存在是一場災難和犯罪」、「我們深表感謝」、「義大利非常感謝台灣的寶貴幫助」、「天佑台灣」、「感謝你的支持」。

外交部昨指出,我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國(包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭),另外包含英國和瑞士捐贈共700萬片口罩。馮德雷恩今天進一步說明,台灣捐贈歐盟會員國的口罩是560萬片。

