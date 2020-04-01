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小英推特跟隨數破90萬 趙立堅也是粉絲

中國外交部發言人趙立堅跟隨我國總統蔡英文的推特，關注小英的推文。（圖取自推特）

中國外交部發言人趙立堅跟隨我國總統蔡英文的推特，關注小英的推文。（圖取自推特）

2020-04-02 00:58:10

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文時常透過官方臉書（Facebook）帳號，以及IG（Instagram）、推特（Twitter）帳號與網友互動，沒想到，老是否認台灣是國家的中國外交部發言人趙立堅，竟「跟隨」小英總統的推特帳號，關注她的所有推文。

如同臉書的「加朋友」、Instagram的「追蹤」功能，推特使用者能透過「跟隨」功能關注他人帳號發表的推文。小英總統時常透過推特向國際社會發聲，曾使用日文、英文、簡體中文針對特定對象傳遞訊息，因此許多各國政要均會關注小英總統的推特帳號。

小英總統的推特帳號介紹欄位顯示「中華民國第14任總統 President of the Republic of China（Taiwan）」，目前共有90萬6299位跟隨者，連向來在國際社會打壓台灣、否認台灣是國家的中國政府，其外交部發言人趙立堅也是小英推特的其中一位跟隨者。

另一位中國外交部發言人華春瑩雖然也擁有推特帳號，卻沒有跟隨小英總統的推特，據悉，另1位中國外交部發言人耿爽沒有開通推特帳號，其實，小英總統的粉絲也包括中國官方媒體「人民日報」官方帳號，讓不少網友驚喜又好奇。

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