小英推特跟隨數破90萬 趙立堅也是粉絲

中國外交部發言人趙立堅跟隨我國總統蔡英文的推特,關注小英的推文。(圖取自推特)

2020-04-02 00:58:10

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文時常透過官方臉書(Facebook)帳號,以及IG(Instagram)、推特(Twitter)帳號與網友互動,沒想到,老是否認台灣是國家的中國外交部發言人趙立堅,竟「跟隨」小英總統的推特帳號,關注她的所有推文。

如同臉書的「加朋友」、Instagram的「追蹤」功能,推特使用者能透過「跟隨」功能關注他人帳號發表的推文。小英總統時常透過推特向國際社會發聲,曾使用日文、英文、簡體中文針對特定對象傳遞訊息,因此許多各國政要均會關注小英總統的推特帳號。

小英總統的推特帳號介紹欄位顯示「中華民國第14任總統 President of the Republic of China(Taiwan)」,目前共有90萬6299位跟隨者,連向來在國際社會打壓台灣、否認台灣是國家的中國政府,其外交部發言人趙立堅也是小英推特的其中一位跟隨者。

另一位中國外交部發言人華春瑩雖然也擁有推特帳號,卻沒有跟隨小英總統的推特,據悉,另1位中國外交部發言人耿爽沒有開通推特帳號,其實,小英總統的粉絲也包括中國官方媒體「人民日報」官方帳號,讓不少網友驚喜又好奇。

