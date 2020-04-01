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首頁　>　政治

不可饒恕的血淚史！黃澎孝痛恨中共原因曝光

2020-04-01 23:51:32
黃澎孝在臉書指出，自己的家族與中共有一段血淚史，家人遭共產黨欺侮，成了他痛恨中共的原因。（資料照）

黃澎孝在臉書指出，自己的家族與中共有一段血淚史，家人遭共產黨欺侮，成了他痛恨中共的原因。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎延燒台灣，來自中國的假訊息也不斷騷擾台灣社會，前國大代表黃澎孝今（1）日在臉書指出，最近中國居然造謠台灣缺口罩，他居然收到來自中國親戚的關懷，原來是當地親人被假消息騙到，趕忙來關心黃澎孝是否有口罩可用，他也透露為何如此痛恨中國共產黨。

黃澎孝說，住在江西的姪子聽聞中共的假訊息，趕忙關心他有沒有口罩可用。（圖取自黃澎孝臉書）

黃澎孝說，住在江西的姪子聽聞中共的假訊息，趕忙關心他有沒有口罩可用。（圖取自黃澎孝臉書）

黃澎孝表示，台灣3月27日宣布口罩日產量達1300萬片，但住在江西省贛州的姪子卻捎來1則令人啼笑皆非的訊息，姪子「聽說」台灣「緊缺」防護口罩，詢問要不要寄送一些「支援」，這番善意讓黃澎孝「足甘心」，卻是基於中共散佈「台灣口罩緊缺」的謠言。

黃澎孝說，他的父親當年投筆從戎報考黃埔軍校四分校17期，還來不及畢業就投入投入「崑崙關之戰」，又參加緬甸遠征軍，再到台灣，卻害到仍留在中國大陸的親戚，他們成為「黑五類」當中最「黑」的一類，也就是「反革命家屬」，是中共眼中的「罪民」、「賤民」，當年他當選國大代表，回到老家祭祖，對岸的家人抱著他痛哭：「好得有你！好得有你！我們才抬得起頭來做人。」

黃澎孝強調，他父親怎麼也沒想過，當年這樣一片愛國赤誠，竟成為整個家族淪為新中國「賤民」的「原罪」，也就是這本「愛國成罪」的血淚史，讓黃澎孝永遠難以原諒中國共產黨，也永遠永遠鄙視那些「無恥舔共的黃埔退將」。

黃澎孝臉書全文

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